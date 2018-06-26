西工大校长寄语毕业生：奋斗的人生才称得上幸福

6月25日，西北工业大学举行2018届本科生毕业典礼暨学位授予仪式。摄影/卢迪

西工大校长汪劲松深情寄语毕业生。摄影/卢迪

6月25日，西北工业大学举行2018届本科生毕业典礼暨学位授予仪式。摄影/卢迪

西部网讯（记者 彭芬 朱童戈） “希望大家珍惜韶华、脚踏实地，把远大抱负落实到实际行动中，以时不我待的精神书写无愧于时代的灿烂人生。”在6月25日举行的西北工业大学2018届本科生毕业典礼暨学位授予仪式上，西工大校长汪劲松深情寄语毕业生，鼓励同学们努力做有责任、有活力、有风采的新时代优秀青年。

“国家要创新发展，青年是关键”

“今天的你们生逢其时、重任在肩。你们是党和人民事业发展的生力军和中坚力量，是实现中华民族伟大复兴中国梦的参与者、建设者和见证者。”汪劲松鼓励大家不忘初心、牢记使命，自觉把个人理想与国家、民族的命运联系起来，立大志向、有大作为，切实担当起时代赋予的神圣责任。

“希望大家弘扬创新精神，展现时代活力。”汪劲松谈到，我国在粮食生产、大型装备研制等方面，正在加快追赶国际先进水平，但我们自豪于取得成绩的同时，还必须清醒地认识到，在一些方面与西方发达国家相比还存在不小的差距与不足。

汪劲松说，创新是一个民族的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。而青年是祖国的前途、民族的希望、创新的未来；国家要创新发展，青年是关键。他希望同学们牢固树立创新意识、弘扬创新精神，敢为人先、勇猛精进，展现时代活力，努力走在创新创造的前列，为时代发展和社会进步做出应有的贡献。

“奋斗的人生才称得上是幸福”

“希望大家矢志拼搏奋斗，书写时代风采。”汪劲松分享了西工大外国语学院2016级硕士研究生孙玉晴同学的故事：用8年时间完成了从高职到研究生的课业任务，靠兼职收入圆了养母去北京旅游的梦。如今，她又带着养母一起读研。汪劲松说，孙玉晴同学能够从艰苦的环境中走到今天，主要在于她不怕困难、不怕吃苦、自立自强、顽强拼搏。

“青春的底色永远是奋斗，奋斗的人生才称得上是幸福。”汪劲松希望同学们不怕困难、顽强拼搏，书写时代风采，将激情青春融入伟大时代的生动实践中，勇做时代的笃行者、奋进者、搏击者。

编辑： 辛超