西工大成立国际教学研究中心 推动国际化办学新发展

6月25日，西北工业大学国际教学研究中心正式揭牌成立。
西部网讯（记者 彭芬） 6月25日，西北工业大学国际教学研究中心正式揭牌成立，中心将通过打造具有国际影响力的教学研究、合作平台，探寻中外高等教育在工程学科领域高效、前沿的教学方法，逐步创设工程学科的国际化拔尖人才培养新范式，为世界工程领域教学所关注的议题提供西工大经验。
据了解，国际教学研究中心隶属于西北工业大学-伦敦玛丽女王大学工程学院，两校各出一名代表担任研究中心主任，邀请国内外专家组成顾问委员会。中心将定期举办国际教学方法研讨会，指导教学活动，探讨教学方法，协助教师获得国际化教学资格认证，推广国际化教学新范式。
据悉，西北工业大学-伦敦玛丽女王大学工程学院是中国西北地区第一个中外合作办学机构，从运行管理到教师授课均由两校共同承担，工作及授课语言均为英语。第一批200余名学生已于2017年9月正式入校，就读于高分子材料与科学及材料科学与工程两个专业，顺利完成学业者将获得两校本科学历学位。2018年预计招生240余人。
“西北工业大学与伦敦玛丽女王大学合作是中英两国‘黄金十年’合作的重要成果，成立国际教学研究中心是两校着眼人类社会未来发展，聚焦全球化人才培养和科学研究进行的有益实践。”西北工业大学校长汪劲松希望，教学研究中心在推动国际范围内人才培养思想和方法的创新与实践同时，结合学校实际，从比较视域的角度对工程学院教育教学进行系统全面的研究，为实现学校高质量人才培养的目标提供保障。
当日，伦敦玛丽女王大学校长科林·贝利一行还参加了西北工业大学校园开放日并举办专场招生咨询会，现场与考生家长做深入交流。下午，英方大学代表获邀参加西北工业大学2018届本科生毕业典礼暨学位授予仪式。科林·贝利作为特邀嘉宾，为西北工业大学优秀毕业生代表颁发学位证书并佩戴校友徽章。
编辑： 辛超
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