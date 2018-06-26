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西安曲江池畔草盛荷花瘦 不见往年盛景
2018-06-26 11:13:46 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：韩睿 点击图片进入下一页
西部网讯（记者 魏永贤）又到一年赏荷季，6月25日，记者来到西安著名的荷花观赏地曲江池，看到曲江池的荷花被疯长的野草挤占，草盛荷衰，看不到往年的荷花盛景了。
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