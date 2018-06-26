渭南一非法采砂点被取缔 省长刘国中答复3条网民留言

西部网讯 乾县梁村镇临平镇小麦面临减产绝收、渭南市孝义镇非法采砂现象严重、高陵一公司环评不达标排放黑烟……6月26日，陕西省政府办公厅公布了陕西省省长刘国中答复网民的3条留言。
一、乾县梁村镇、临平镇小麦面临减产绝收
留言原文：
尊敬的省长您好，陕西乾县梁村镇和临平镇近万农户，购买并喷洒安徽久易农业股份有限公司生产的久麦苯磺隆除草剂，今年4月发现喷洒除草剂的小麦出现叶片发黄、麦穗曲卷无法扬花授粉，现在面临减产绝收的困境，与厂家业务人员联系，对方不承认农药存在问题，只愿意给农户一点化肥补偿。请领导帮助农户进行调查并挽回损失。谢谢。
回复意见：
网友你好，你反映的问题已经咸阳市政府核查。
经乾县农业部门取样抽检，该企业生产的久麦10%苯磺隆除草剂质量合格。同时邀请专家及技术人员对部分地区出现的小麦生长异常情况进行了实地调查，认为主要是低温冻害、秋播下籽量较大、喷药不均匀所致。农技人员已指导农民采取补救措施，尽量减少损失。
二、渭南市孝义镇非法采砂现象严重
留言原文：
尊敬的省长您好，渭南市临渭区孝义镇非法采砂严重破坏农作物，路面被大车压的坑坑洼洼，更严重的是全天24小时大车运砂，直接影响到附近居民的生活，如此明目张胆的行为，难道没人管吗？
回复意见：
网友你好，你反映的问题已经渭南市政府核查。
经核查，孝义镇存在非法采砂点一处，有采砂船一艘。临渭区水务部门已组织执法人员依法予以取缔。同时，在入村路口设置限高装置，并加大巡查治理工作力度。
三、高陵一公司环评不达标排放黑烟
留言原文：
尊敬的领导您好，西安卫达实业发展有限公司是一家医疗垃圾焚烧处理企业，公司厂址在高陵区泾渭街办，公司环评不达标，周边500米以内小区、居民众多，企业环保排放不达标，经常冒黑烟，周围空气气味难闻。请相关部门能够关注治理！
回复意见：
网友你好，你反映的问题已经西安市政府核查。
经查，该项目由西安市环保局高陵分局进行日常监管，并每月例行现场检查。经对该公司烟气在线监测设备历史数据和环境监测站监测数据进行排查分析，烟气排放未发现异常，区域空气质量未发现异常。下一步，环保部门将继续加强监测监管，确保达标排放。
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编辑： 辛超
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