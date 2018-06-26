“中国乡村复兴论坛”将在留坝举行 共谋乡村振兴

“乡村复兴在留坝·旅游扶贫助发展”网络媒体行将举行。

西部网讯（见习记者 马晴茹） 2018年7月5日至8日，乡村复兴论坛·留坝峰会将在夏日避暑盛地——陕西汉中留坝举行。

绿色宝库之留坝 以旅促农兴乡村

留坝县地处秦岭南麓腹地，境内生态环境优越，森林覆盖率达90.8%，林木绿化率达92.97%，居西北前列，素有“绿色宝库”“天然氧吧”之美誉。

近年来，留坝县坚持把旅游发展作为乡村振兴的主要抓手，依托得天独厚的生态人文资源和独具特色的旅游资源，以建设中国山地度假旅游示范区为目标，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，大力发展全域旅游，先后在全国打响了张良庙紫柏山国家4A级旅游景区、紫柏山国际滑雪场、中国栈道水世界等多张旅游名片，精心打造了一批以田园观光、研学旅游、养生养老、户外拓展为主的新型乡村旅游产品，走出了一条以旅游产业引领县域经济转型升级的科学发展之路，形成了以旅促农、振兴乡村的良好局面，实现了经济发展的转型升级、跨越发展、绿色崛起。

中国乡村复兴论坛将于留坝县开幕

据悉，乡村复兴论坛是由清华大学建筑学院、中国扶贫基金会、北京绿十字、开始吧&借宿、寒舍（北京）旅游投资管理有限公司共同主办的乡村盛事。自2016年4月，论坛在河南新县西河湾开国内“村里开大会”先河，并先后在贵州桐梓中关村，贵州台江交宫、红阳村，山东日照山海天，广东梅州梅县成功举办。

此次乡村复兴论坛·留坝峰会为期三天，届时清脆悦耳的铛铛车将载着来自全国各地的专家学者重回上世纪五十年代，感受留坝厚重淳朴风土人情、欣赏钟灵毓秀的自然风光、品尝回味无穷的本土美食……寻找最美放映员活动，立足留坝“回到1950年代”主题文化建设和极具历史代表性、文娱代表性的陕西·留坝电影院，利用互联网思维与新媒体便携性策划系列事件活动，在全社会掀起“怀旧潮”“老电影潮”之余，同时携手“九图视觉营销计划”创始人、视觉艺术家、手机摄影大师蔡志勇为留坝量身定制旅游路线，翎芳魔境景山艺堂居主理人王翎芳和贴布导演徐尧鹏打造具有留坝特色的“翎芳宴”。在潜移默化中推介留坝旅游资源、历史文化特色，吸引受众前来体验旅游，推动留坝全域旅游与乡村振兴事业的全面发展。

据了解，本次留坝峰会是基于对乡村振兴的系统认识与留坝全域旅游特色，邀请国内外30余位从事规划设计、精准扶贫、民宿实践、项目运营、电子商务等领域权威专家、实践人士结合自身理论知识与实践案例，在22℃的盛夏同议乡村振兴大计，共谋乡村振兴发展新篇章！

编辑： 张娟