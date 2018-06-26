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汉中再度迎来强降雨 目前暂无灾情和人员伤亡报告

时间：2018-06-26 10:39:57  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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汉中再度迎来强降雨 目前暂无灾情和人员伤亡报告

6月25日晚20时起，强降雨再次袭击汉中市西部和北部地区，宁强、略阳、勉县、留坝、城固洋县降中到大雨，局部暴雨、大暴雨。

西部网讯（陕西广播电视台汉中记者站 记者 刘伟锋）6月25日晚20时起，强降雨再次袭击汉中市西部和北部地区，宁强、略阳、勉县、留坝、城固洋县降中到大雨，局部暴雨、大暴雨。

截止26日08时，汉中全市550测站降水，其中达到大暴雨级别的11站。点最大降雨为宁强广坪246.6毫米，宁强千丘、苍社、青木川、骆家咀、燕子砭、安乐河、八海、金山寺 ，略阳白雀寺等地累计降雨量也超过100毫米，宁强境内嘉陵江出现洪峰，强降雨区多条支流涨水。

26日凌晨起，接到气象部门暴雨红色预警后，汉中市防汛办针对强降雨落区电话预警并发出防汛预警信息。降雨期间，要求县镇各级带班领导、值班人员严阵以待，迅速安排人员对各地质灾害监测点和受山洪灾害威胁区进行排查，确保人员安全，宁强县青木川镇沟道涨水迅猛，镇政府凌晨5时左右召开党委会，落实防范措施。目前各县区暂无灾情和人员伤亡报告。目前，降雨逐渐向东北方向转移。

据气象预报，未来6小时，宁强、留坝、略阳降水持续，勉县、城固、洋县、佛坪部分乡镇降水量将达50毫米以上。

编辑： 张娟

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