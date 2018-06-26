横山警方破获一起电信诈骗案 诈骗剧本编了210多个

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 孙增胜 卫向阳）电信诈骗花样百出，《今日点击》之前有过多次报道。今天要给大家说的这起电信诈骗案，其作案手段别出心裁：为了骗取受害人的信任，诈骗团伙针对各类考生编了200多个剧本，以此实施诈骗。不过，剧本再多也有演砸的时候。来看记者的报道。

2017年7月27号，榆林市公安局横山分局接到在某医院上班的孙女士报案，称自己通过QQ聊天，被对方骗走了两万七千元。

受害人孙女士：“就是把你的成绩给改了，他说能帮我改分数。”

原来，孙女士于2017年5月，参加了全国卫生系统资格考试，就在她担心自己的成绩不理想时，有人在QQ上主动找到她，说可以帮她修改分数。为了取得孙女士的信任，对方还发来了她的报考信息。看到自己的报考信息后，孙女士彻底相信了对方，开始按照对方的要求，往指定的银行卡里汇钱。

受害人孙女士：“就一直让打，他们说还给我退保证金，我把钱往过去一打，他说不行还要打保证金，实际是一步步把我给套进去了。”

没完没了的汇钱终于让孙女士明白了过来，原来自己掉进了骗子精心设计的陷阱。榆林市公安局横山分局对于孙女士的案件进行研判后，认为在这起案件背后，隐藏着一个疯狂的电信诈骗团伙。

榆林市公安局横山分局刑警大队大队长张志荣：“经过调取受害人所报称的骗款账户以后，发现这个账户里面流水高达数百万元，而且流水进账有400多个账户。所以我们经过分析研判认为这极有可能是一起非常大的电信网络诈骗团伙。”

榆林市公安局横山分局立即成立专案组，限期破案。可是，要侦破这样的案件，谈何容易？

张志荣：“我们叫它非接触式犯罪，所谓的非接触式犯罪就是他和你不见面，不留任何痕迹，而且他提供给你的银行卡，他是伪造的身份证件。”

那么，如何找到真正的作案人呢？经过研判，横山警方决定从ATM机上的取款人着手。

张志荣：“他经过层层转账，转到最后一层的时候，他一定要变换为现金，取出去，所以他在取钱的过程中一定会留痕。”

取现的ATM机在湖南境内，榆林市公安局横山分局立即派两名民警前往湖南省的永州、衡阳、祁东等地调取ATM机上嫌疑人的取现视频。没想到，狡猾的嫌疑人早有防备。

榆林市公安局横山分局刑警大队一中队队长李鑫：“但是在大量的银行ATM机视频调取当中，咱们没有发现一张比较有价值的视频头像，因为嫌疑人过来取钱的话，都要经过相当的伪装，比如说戴帽子戴口罩。”

在海量的视频里，嫌疑人的一个细节引起了办案民警的注意。

李鑫：“因为这段监控嫌疑人取完钱后，他已经离开了，但是咱们发现他离开后，过了十几分钟他又折回来，他又折回那个ATM机，这段监控引起咱们的注意，咱们又对这个ATM机调取发现嫌疑人回来以后，他往银行卡存了大概2000多块钱，往另外一张卡存了2000多块钱，这个现象非常反常。”

往里面存钱的银行卡，很可能就是犯罪嫌疑人日常使用的卡，如果是日常用卡，那么，他在平时取现时就不可能伪装。办案民警随即调取了这张银行卡的取现视频资料，果然发现了嫌疑人的真面目。

李鑫：“咱们调取的时候就发现，用这张卡的一个犯罪嫌疑人，留下了一张清晰的取钱记录。”

经过调查，这个嫌疑人就是专门用来取钱的车手邓银某。民警通过对邓银某的跟踪，发现和他联络的另外两个人，行动轨迹异常，经常在凌晨一点左右，开车到100公里以外的城市，在ATM机上取了钱以后，又返回祁东县。办案民警开始对这一反常行为展开秘密调查。

榆林市公安局横山分局刑警大队民警王忠林：“对这个银行卡的流水进行调取，然后发现这个银行卡的进账也很多，这两个人应该也是他们下面负责取钱的，用咱们的专业术语就叫车手。”

民警经过分析认为，这些嫌疑人只是取钱的“车手”，并不是案件的核心人物。经过一个多月的跟踪，民警发现这三个人有时在半夜会同另外一个人去网吧上网。

李鑫：“然后嫌疑人用QQ，正好符合咱们这个受害人被QQ聊天进行诈骗的特征，所以咱们对这个嫌疑人展开调查，大胆地分析，这应该就是整个团伙的主要成员，应该进入咱们视线了。”

在确认所有的犯罪嫌疑人后，2017年11月2号，榆林市公安局横山分局兵分三路，同时对犯罪嫌疑人实施了抓捕。

经过审讯，一个组织严密，分工明确的电信诈骗团伙终于浮出了水面。诈骗团伙组织者陈某，从嫌疑人沈某的手中购买了考生信息，然后让键盘手”邓金某通过QQ聊天，利用修改考试分数为诱饵，骗取考生钱财。“车手”邓银某负责取钱。为了骗取考生的信任，他们煞费苦心，针对不同类型，精心编制了200多套诈骗剧本。

榆林市公安局横山分局刑警大队一中队民警王忠林：“我们现在查获的有210多种剧本，就是针对不同类型的考试，像这个它针对的是卫生类的卫生类的考试，它还有针对其他的，你比如说会计类的考试，它这个里边写的会计类的专业知识，比咱们普通搞会计的人，都很专业的，它用的那个词语。”

经过通缉，另外两名嫌疑人也被长沙警方抓获。历时3个月的连续作战，这起系列跨省电信诈骗团伙被彻底摧毁。

榆林市公安局横山分局局长杨利军：“办案民警辗转5省20多个地市，抓获嫌疑人5名，打掉诈骗团伙3个破获410余起，涉案金额230余万元，这一案件是横山公安史上破获的第一起跨省电信诈骗案。”

在看守所，这些曾经疯狂的作案者，这时最关心的竟然是法律对自己的惩罚。

犯罪嫌疑人陈某：“我这个大概能判多久？”

榆林市公安局横山分局刑警大队一中队民警王忠林：“估计一到三年吧。”

犯罪嫌疑人陈某：“有没有判缓刑的可能？”

王忠林：“你觉的有没有？你的案子骗了好多人，我觉的判缓刑的可能性不大。”

犯罪嫌疑人邓金某：“想给他们说趁早收手，不要挣这些不义之财，也不要抱着侥幸心理。”

早知如今，何必当初？等待这些犯罪嫌疑人的必将是法律的严惩。通过这个案件，我们也提醒考生：要想获取好的考试成绩，只有依靠自身的努力，想用歪门邪道的方法获取分数，到头来，受害的只能是自己。

编辑： 辛超