2018-06-26 10:20:21 来源：西部网—陕西新闻网 编辑：张锦茹 点击图片进入下一页

西部网讯 从昨天（6月25日）开始，陕西现大范围降雨天气，局地出现大暴雨，陕西省启动重大气象灾害（暴雨）Ⅳ级应急响应。西部网、陕西头条持续关注。

【陕西省气象台6月25日16时30分预报】

25日到28日陕西中南部维持降水天气，25日晚上关中北部、汉中西部局地有暴雨（20-40mm），26日陕北南部、关中、陕南阴天有小到中雨。

【陕西省启动重大气象灾害（暴雨）Ⅳ级应急响应】

延安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南和汉中市气象局进入（暴雨）Ⅳ级应急响应状态，做好暴雨天气应急服务。其余地市气象局加强天气监测预报预警，根据实际研判及时启动相应的应急响应。

【省气象台6月26日02时05分发布暴雨橙色预警信号】

预计未来3小时，宁强、略阳、永寿、淳化、铜川、潼关、合阳、澄城境内部分乡镇降水量可达50mm，请注意防范。

【汉中市气象台6月26日03时30分发布暴雨红色预警信号】

过去3小时汉中宁强县广坪降水量已达100mm，预计未来3小时降水仍将持续。

【陕西省气象台6月26日06时45分解除暴雨橙色预警信号】

【6月25日6时至26日6时 渭河上游及支流等出现涨水】

6月25日6时至26日6时，陕西省分散性降雨持续，延安中南部、关中大部及汉中降中到大雨，局地出现大暴雨。

全省2081处水情站大于25毫米的有377站。大于50毫米的降雨出现在宁强、甘泉、陇县、宜川、略阳、彬县、洛南等24个县（区）。

县区最大降雨量前三位分别为：广坪站(宁强)210.4毫米，甘泉(延安)90.6毫米，新集川(陇县)86.0毫米。

受降雨影响，渭河上游及支流、泾河上游、嘉陵江上游、汉江部分支流出现涨水。其中石头河鹦鸽站25日17:54洪峰流量134m3/s；马莲河雨落坪站25日17:54洪峰流量134 m3/s；子午河两河口站25日22:48洪峰流量148m3/s。主要江河控制站流量：黄河龙门站602m3/s，渭河拓石站470m3/s、华县站128m3/s，汉江白河站1400m3/s。

综合分析实时水雨情及可能降雨，预测未来24小时内，嘉陵江干支流、汉江干流及部分支流、渭河干流及部分支流、泾河将出现警戒以下洪水。预测嘉陵江略阳段洪峰流量800-15003/s，汉江汉中段洪峰流量1000-20003/s，渭河洪峰流量600-12003/s。

【宁强广坪镇降雨量超150毫米 青木川交通中断金山寺村成孤岛】

25日下午六点开始，汉中降雨量明显增大，局地出现大暴雨。尤其从今天凌晨开始，宁强广坪镇突降暴雨，三小时降雨量达到100mm，截止到早上九点，宁强广坪镇降雨量达到244.9mm，目前降雨仍在持续。

暴雨发生后，广坪境内河水暴涨，其中广坪河水位距离河堤只有几十公分，部分路段河水即将漫过路面。连夜的强降雨导致部分山体垮塌，通往广坪镇金山寺村的道路全部中断；同时宁强到青木川镇道路出现垮塌，道路中断前往青木川方向需绕行四川省广元市朝天区。

雨情出现后，宁强县广坪镇连夜组织人员排查灾情，提前转移洪水，地质灾害威胁区人员。为了师生安全，今天早上，广坪镇金山寺八一小学一到三年级学生已经停课。

预测，未来24小时内嘉陵江略阳段将出现每秒800到15003立方米的洪峰；汉江汉中段洪峰流量达到每秒1000到20003立方米。

【宁强县青木川镇抢通中断道路 保证中考正常进行】

一场暴雨造成宁强县城到青木川古镇的阳青公路垮塌中断，经过连续抢修，目前被堵道路已经抢通。

青木川镇抢险干部表示，明天是中考，他们为了确保孩子们及时参加考试，已经派人在垮塌路段随时观察，发现问题随时处理。

【西安市区多个路段积水严重】

碑林辖区：互助路十字少量积水，兴庆路十字积水较大（不影响交通）黄雁村十字西南角积水较多（影响行人过马路，不影响车辆通行），南稍门十字南侧南向北积水较多（影响交通），环城南路世纪金花北门少量积水，其它路段交通正常，已经通知市政。

雁塔辖区：纬二街东南角、电子正街电子二路十字西有少量积水，不影响交通。已通知市政。

高新辖区：太白南路科技路十字西边、高新路科技路十字西边、沣惠南路科技路十字南、丈八北路科技七路十字北边、唐延路南三环十字北边、西三环锦业路十字东南角、太白南路光华路十字东边，已上报市政部门，现场均有民警在疏导。

灞桥辖区：新医路新寺十字、东三环官厅立交由南向北辅道有积水，目前不影响交通。纺西街近堡子村十字南向北车道积水逐渐加深，请提醒驾驶员提前绕行。

莲湖辖区：广济街西向东到钟楼西口，桥梓口西向东东口，桃园路西向东上桥口，西华门东北角，昆明路七号桥西南角、东北角，北大街南口，不影响交通。已通知市政。

新城辖区：解放路五路口十字向东100米路北，东二环金花隧道南口由北向南，目前不影响交通，已联系市政部门。

长安辖区：目前长安区老区委十字以及樊十字，青年北街与韦曲北街丁字部分路段开始积水！过往的司机朋友们注意驾驶安全

雁塔辖区：目前电视塔盘道南口，纬二街东南角有积水；长安路雁环路口 积水严重；长安路军警路口积水严重 ；电子正街丈八东路十字西南角少量积水；子午大道丈八东路十字东南角有少量积水；电子一 路永松路十字有少量积水；朱雀大街长安西路由积水；已通知市政，民警现场积极疏导。

未央辖区：目前积水路段有西三环阿房一路，天台路大秦养生院南50米，太华路凤城二路路东，双拥路，暂时不影响交通。

【省气象台06月26日09时15分发布短临预报】

未来2小时，洋县、城固、佛坪、临潼、西安城区、长安、蓝田、临渭区、华阴、潼关、洛南境内有短时强降水（15-30mm）。 ​​​​