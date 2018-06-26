宁强广坪镇降雨量超150毫米 青木川交通中断金山寺村成孤岛

宁强县广坪镇降雨量超过150毫米，青木川交通中断金山寺村成孤岛。

西部网讯（陕西广播电视台汉中记者站 记者 戚晓钟 陈雯婷 史凯强） 从昨天下午六点开始，汉中降雨量明显增大，局地出现大暴雨。尤其从今天凌晨开始，宁强广坪镇突降暴雨，三小时降雨量达到100mm，截止到早上九点，宁强广坪镇降雨量达到244.9mm，目前降雨仍在持续。

从当地镇村干部拍摄到的视频可以看到，广坪境内河水暴涨，其中广坪河水位距离河堤只有几十公分，部分路段河水即将漫过路面。连夜的强降雨导致部分山体垮塌，从目前了解到的情况，通往广坪镇金山寺村的道路全部中断；同时宁强到青木川镇道路出现垮塌，道路中断前往青木川方向需绕行四川省广元市朝天区。

雨情出现后，宁强县广坪镇连夜组织人员排查灾情，提前转移洪水，地质灾害威胁区人员。为了师生安全，今天早上，广坪镇金山寺八一小学一到三年级学生已经停课。

今天凌晨三点半左右汉中市气象台发出暴雨红色预警后，今天早上七点半再次发出暴雨黄色预警，预计宁强、留坝、略阳部分乡镇降雨仍将持续。未来六小时勉县、城固、洋县、佛坪部分乡镇降雨量将达到50mm以上。

预测，未来24小时内嘉陵江略阳段将出现每秒800到15003立方米的洪峰；汉江汉中段洪峰流量达到每秒1000到20003立方米。

宁强县广坪镇降雨量超过150毫米，青木川交通中断金山寺村成孤岛。

宁强县广坪镇降雨量超过150毫米，青木川交通中断金山寺村成孤岛。

宁强县广坪镇降雨量超过150毫米，青木川交通中断金山寺村成孤岛。

宁强县广坪镇降雨量超过150毫米，青木川交通中断金山寺村成孤岛。

编辑： 张娟