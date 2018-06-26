榆林靖边女子40岁登顶珠峰 她是如何成功登顶的？

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王翯轩 柴子佳）“我于2018年5月16号早上8点整，登顶珠峰，珠峰顶上人很多，很累很累，祝愿妈妈健康长寿，幸幸福福，感谢家人的支持，还有我的两个宝贝，希望你们自强自立，阳光，积极向上。”这段视频，是榆林市靖边县的马英站在世界之巅珠穆朗玛峰顶上录制的，她今年40岁，是陕西省第一位从尼泊尔境内的喜马拉雅山南坡成功登顶珠峰的女性。作为两个孩子的妈妈，参加户外活动仅三年的新手，她是如何成功登顶的？攀登珠峰的过程中她又经历了什么？

2018年4月15日，马英和同队的另外五名队员到达了珠峰大本营，开始了攀登珠穆朗玛峰前的高海拔适应和体能训练。

马英：“每个晚上都能听到雪崩的声音，轰隆轰隆，声音特别大。有时候你会赶快穿着衣服就跑出去，看看是不是雪崩来了，所以我睡觉的时候，都是把衣服穿得好好的，我说就是雪崩来了，我今天晚上死掉了，别人把我挖出来的时候，我还是很有尊严的穿着衣服的。”

4月26日，马英和队友做攀登前的最后一次适应拉练，用五六天的时间经过昆布冰川和C1、C2营地，攀登到达高度7300米。第一次走近被称为“恐怖冰川”的昆布冰川，马英的内心除了恐惧，更多的是温暖。

马英：“包括抱着那个梯子上冰壁的时候，我都觉得这个雪这个冰它不是冰冷的，它很温暖，它和我们很亲近。”

资料显示，尼泊尔昆布冰川经常发生雪崩、冰崩、冰体裂缝搭桥断裂等险情，1953年至2016年期间，死亡总人数达44人。5月4日，在海拔5350米的珠峰大本营，马英迎来了自己40岁的生日。这一天，让她终生难忘，厨师为她精心制作了生日蛋糕，全体队友为她庆祝生日。

而在拉练过程中上升到6400米的二号营地后，马英突然生病，感冒、发烧、拉肚子、咳嗽，还来了生理期。

在高海拔地区，人们没有食欲，很难感觉到饥饿，但为了保持住体力和抵抗力，让病尽快好起来，马英强行加大了自己的药量和饭量，一顿饭逼着自己吃下三碗酱油拌面或者两碗白水泡饭，她说，只要能吃，出发的时候自己就会有力气。

马英：“我会强迫自己多吃东西。”

5月10日，马英的身体状况终于恢复，她和登山队一行6人正式开始攀登珠峰。尼泊尔当地时间5月15日晚10时，马英和队友们开始冲顶，5月16日上午8时08分，他们从尼泊尔境内的南坡成功登上珠穆朗玛峰顶峰，马英成为陕西第一位从南坡登顶珠峰的女人。

可能谁都不会想到，成功登顶珠峰的马英三年前是一个能坐车绝不走路、能享受就绝不愿受累的女人。

马英的丈夫王波：“以前是不管多远只要有车，非开车不行，如果是她不开车，我还要去接她送她。”

2015年3月份，由于身体免疫力太低，经常生病，大夫建议马英要多运动，这对于空闲时间就是逛街买衣服照顾孩子在家做饭而且从来不运动的马英来说，有点难度。但为了健康，她多方打听后，找到了靖边县里的一家户外运动俱乐部，打算参加健身运动。第一次，她参加的就是天赐大峡谷26公里徒步走。

马英：“回来觉得很累，全身都疼，脚也疼，但是很舒服，心里就豁然开朗了。”

活动结束后好几天都没缓过劲来，但却让马英第一次真正感受到了户外运动后带来的快乐。从那开始，俱乐部每个周末的活动，她都一次不落，而最让队长孔德一印象深刻的是她的坚强和执着。2015年夏天，俱乐部组织榆林市户外经验丰富的人们进行陕蒙境内的萨拉乌素沙漠峡谷重装徒步穿越，人均负重40斤，之前没有任何重装经验的马英也报了名。

靖边县净水鸟户外俱乐部队长孔德一：“两天半走80公里，好多队员要报名全部被我给拒绝了。”

靖边县净水鸟户外俱乐部领队马志宏：“因为我以前有过这种两三天的重装经历，我想她是肯定走不下来。”

靖边县净水鸟户外俱乐部队长孔德一：“最后她就软磨硬泡地说你让我试试吧。”

出发时20多人，到最后仅有10人走完了全程，马英就是其中之一，这让全队都感到震惊。这次重装穿越，让队友们见识到了马英顽强的毅力和惊人的体力。之后不久，队长孔德一就把她和另外一名队友带到了海拔5355米的四川四姑娘山。他们三人一口气把四姑娘山的大峰、二峰、三峰顺利拿下，这也是马英第一次攀登雪山。

靖边县净水鸟户外俱乐部领队周伟利：“一个女子，体力特别好，她的这个体力绝对是登山的天才。”

随后两年多时间，马英先后成功登顶了海拔5396米的云南哈巴雪山、6674米的西藏卡鲁峰和7546米的新疆慕士塔格峰等。但谁也没有想到，马英早在心里立下了要登上世界之巅珠穆朗玛峰的目标。

靖边县净水鸟户外俱乐部领队李亚雄：“珠峰是这个星球上最高的山峰，对喜欢登山喜欢户外的人，它可能是终极梦想。”

作为登山新手，两个孩子的母亲，年近40岁的马英知道，登珠峰，需要心理、体力以及技术上都做最充分的准备，甚至最坏的打算，如何说服家人，成了最难过的坎儿。

马英的丈夫王波：“毕竟太危险，她从筹备计划开始，我就极力反对。”

据统计，从1923年至2015年，九十多年间，共有7001人次攀登珠峰，其中282人遇难，占登顶总人数的4%。为了让妻子打消登珠峰的念头，王波把珠峰出事的资料、文章和图片都搜集起来发给她。为了登珠峰的事儿，两口子没少闹别扭。

马英的丈夫王波：“一般都会小吵一下，谁也不和谁说话，恼了。”

嘴上吵着，可丈夫心里知道，从小性格要强的马英，一旦决定的事情，九头牛也拉不回来。马英私下也一直暗自准备着，跑步、骑自行车、重装徒步，只要有时间她就训练，因为她担心随着年龄的增长体能的下降，自己的信心会被摧毁。

靖边县净水鸟户外俱乐部领队尚静：“有时候我们俩聊微信，她就说她跑楼梯呢。”

马英的母亲：“你说你有老有小的，万一回不来咋办呢，叫家里人咋办呢，也没办法完全理解，但是没办法，咱挡也挡不住，只能支持了。”

最终，带着家人的挂念和队友们的祝福，马英转道尼泊尔，从珠穆朗玛峰南坡成功登顶，梦想成真，成为我省第一名从南坡登顶珠峰的女性。

马英：“回来以后我就觉得活着真好，生活中你不可能一直是享受着甜的滋味，你肯定也要感受其他的滋味。”

靖边县净水鸟户外俱乐部队长孔德一：“咱们人生会遇到好多难题，其实有时候无形的山峰比珠峰更高，那才是人生的山峰。”

靖边县净水鸟户外俱乐部领队李亚雄：“我认为人生最高的山峰是超越自己。”

编辑： 辛超