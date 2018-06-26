安康渔政联手市场监管联合检查禁用网具 从源头遏制非法捕捞
时间：2018-06-26 09:45:09
来源：西部网-陕西新闻网
作者：毛明博
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安康渔政联手市场监管联合检查禁用网具 从源头遏制非法捕捞
6月24日，记者从安康市渔业部门了解到，经过安康渔政人员和安康市、汉滨区市场监管部门为期2天的联合检查。累计没收和暂扣抬网、刺网等禁用网具和小于最小网目尺寸的网具422副、排钩139件，没收禁用药物溴氰菊酯4箱，有里的从源头遏制了非法捕捞的发生。
西部网安康讯（记者 毛明博）6月24日，记者从安康市渔业部门了解到，经过安康渔政人员和安康市、汉滨区市场监管部门为期2天的联合检查。累计没收和暂扣抬网、刺网等禁用网具和小于最小网目尺寸的网具422副、排钩139件，没收禁用药物溴氰菊酯4箱，有里的从源头遏制了非法捕捞的发生。
6月22日以来，安康市渔业局联合市工商局，组织汉滨区渔政站和瀛湖渔业局开展禁用网具检查清理专项行动，依法对汉滨区、瀛湖管委会辖区的部分渔具经营店进行突击检查。在检查过程中，安康渔政执法人员还对经营商户进行了普法宣传教育，要求他们强化法制意识，做到守法经营。
据了解，使用禁用网具捕鱼对渔业资源破坏极大，市县区渔政执法部门将继续加大违法销售禁用网具行为的查处打击力度，实行宣传教育和严厉打击相结合、日常检查和专项整治相结合，从源头上治理和打击违法捕捞行为，进一步巩固提升禁渔护渔成效，维护渔业资源和生产秩序。
编辑：
张娟
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健康不少食物对控制血糖有辅助作用，特别是富含膳食纤维的蔬菜。因此，每日保证充足的蔬菜摄入，是控糖的重要环节。06-26
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教育
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高考过后，报考专业成了许多考生和家长考虑的首要问题。值得注意的是，选择专业别忽略了兴趣爱好。06-22
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数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
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数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
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房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
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汽车来到车身侧面，新车延续了溜背式的造型设计，相比传统三厢版车型，造型看上去更为时尚动感。06-26
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汽车在几起司机忽视警报的致命事故后，特斯拉公司加强了半自动辅助驾驶系统的预防性安全。06-15
汽车远超保时捷911 3.0升涡轮增压水平对卧式6缸发动机的198分以及法拉利812 Superfast 6.5升V12发动机的158分。06-14
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汽车中国汽车工业协会最新统计显示，今年1—5月，我国新能源汽车产销均完成32.8万辆，比上年同期分别增长122.9%和141.6%。06-12