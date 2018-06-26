安康渔政联手市场监管联合检查禁用网具 从源头遏制非法捕捞

西部网安康讯（记者 毛明博）6月24日，记者从安康市渔业部门了解到，经过安康渔政人员和安康市、汉滨区市场监管部门为期2天的联合检查。累计没收和暂扣抬网、刺网等禁用网具和小于最小网目尺寸的网具422副、排钩139件，没收禁用药物溴氰菊酯4箱，有里的从源头遏制了非法捕捞的发生。

6月22日以来，安康市渔业局联合市工商局，组织汉滨区渔政站和瀛湖渔业局开展禁用网具检查清理专项行动，依法对汉滨区、瀛湖管委会辖区的部分渔具经营店进行突击检查。在检查过程中，安康渔政执法人员还对经营商户进行了普法宣传教育，要求他们强化法制意识，做到守法经营。

据了解，使用禁用网具捕鱼对渔业资源破坏极大，市县区渔政执法部门将继续加大违法销售禁用网具行为的查处打击力度，实行宣传教育和严厉打击相结合、日常检查和专项整治相结合，从源头上治理和打击违法捕捞行为，进一步巩固提升禁渔护渔成效，维护渔业资源和生产秩序。

编辑： 张娟