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丁巨涛任安康学院党委副书记、院长

时间：2018-06-26 09:43:10  来源：西部网-陕西新闻网  作者：毛明博

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丁巨涛任安康学院党委副书记、院长

6月25日，安康学院召开干部任职宣布大会。省委组织部相关人员到会宣布:丁巨涛任安康学院党委委员、党委副书记、院长；杨行玉任安康学院党委副书记、免去安康学院副院长职务。

西部网安康讯 （记者 毛明博）6月25日，安康学院召开干部任职宣布大会。省委组织部相关领导到会宣布：丁巨涛任安康学院党委委员、党委副书记、院长；杨行玉任安康学院党委副书记，免去安康学院副院长职务。

丁巨涛作了表态发言。安康学院党委书记王国良代表学校领导班子和全体师生也做了表态发言。

简历：

丁巨涛，1968年生，汉族，陕西省武功县人，中共党员，教授，博士，研究生导师。现任安康学院党委副书记、院长。

历任西安财经学院经济学院副院长、教务处处长，2011年12月任西安财经学院副院长。2009年被评为陕西省优秀教师，2010年被评为陕西省教学名师、陕西省“三五”人才。曾获高等教育国家级教学成果奖，陕西省科学技术奖。

编辑： 张娟

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