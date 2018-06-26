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陕西气象发布预报 未来2小时陕西局部地区有强降水

时间：2018-06-26 09:22:32  来源：西部网—陕西新闻网  作者：

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陕西气象发布预报 未来2小时陕西局部地区有强降水

陕西省气象台2018年06月26日09时15分发布短临预报：未来2小时，洋县、城固、佛坪、临潼、西安城区、长安、蓝田、临渭区、华阴、潼关、洛南境内有短时强降水（15-30mm）。 ​​​​

西部网讯 陕西省气象台2018年06月26日09时15分发布短临预报：未来2小时，洋县、城固、佛坪、临潼、西安城区、长安、蓝田、临渭区、华阴、潼关、洛南境内有短时强降水（15-30mm）。 ​​​​

 

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