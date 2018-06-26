全省现大范围降雨天气 陕南部分地区迎大暴雨

25日7时——26日7时降水量≥100毫米的站点
25日7时——26日7时小时雨量≥30毫米的站点
西部网讯（见习记者 朱童戈）昨天（6月25日）7时起，全省出现大范围降雨过程。据数据显示，全省1396个气象监测站有降雨，较大降雨主要分布在汉中、渭南、咸阳、宝鸡、延安等地，其中7站大暴雨。
据了解，25日7时——26日7时降水量≥100毫米的站点多分布在宁强县，最大为宁强广坪233.1毫米，其次宁强金山寺158.3毫米、青木川119.1毫米；66站暴雨，254站大雨，其余地区为小到中雨，西安城区1.5毫米。全省共376个气象监测站小时雨量超过10毫米，其中4站小时雨量超过40毫米，最大26日03时宁强广坪小时雨量为46.2毫米。
受降雨天气影响，昨日陕北、关中大部日最高气温大幅下降，最高气温具体分布：陕北大部20～29℃，下降7～10℃；关中大部18～31℃，下降6～9℃，西安城区29.8℃；陕南大部25～36℃。25日15时47分商南出现雷暴天气。
昨日至今晨，延安、洛川、吴起、宜君、长武、彬县、渭南、商南、镇巴、略阳出现能见度270-490米的浓雾。
未来一周天气预报 多地仍有降雨天气
预计今天白天：陕北北部多云，陕北南部、关中、陕南阴天有小到中雨，关中北部部分地方、陕南西部部分地方有大雨，汉中西部局地有暴雨。
今天晚上：陕北多云间晴天，关中、陕南阴天有小到中雨。
27日：陕北多云间晴天，关中、陕南阴天有小到中雨。
28日：陕北、关中北部多云，关中南部、陕南阴天有小到中雨。
29日：陕北、关中北部多云，关中南部、陕南阴天有小雨。30日：陕北、关中多云间晴天，陕南多云，南部有阵雨。
7月1日：全省多云。
7月2日：全省多云转阴天。
后期天气趋势（7月3-5日）：3-4日全省有一次降水过程，5日全省多云。
省气象局启动重大气象灾害（暴雨）Ⅳ级应急响应
25日晚到28日我省中南部维持降水天气，25日晚上关中北部、汉中西部局地有暴雨（20～40毫米），26日陕北南部、关中、陕南阴天有小到中雨。17时30分省局决定启动重大气象灾害（暴雨）Ⅳ级应急响应。延安、宝鸡、渭南、咸阳相继启动暴雨Ⅳ级应急响应。
编辑： 钟莹
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