降雨致西安多个路段积水严重 提醒市民注意安全

长安区东长安街已变身河流。
西部网讯 今天（6月26日）7时40分，西安气象台发布短临预报，预计西安多地出现10-30毫米左右降雨。记者了解到，降雨致西安多个路面积水严重，提醒市民雨天出行注意安全。
西安市气象台2018年6月26日7时40分发布短临预报
周至县、鄠邑区、阎良区、未央区、莲湖区、新城区、碑林区、雁塔区、灞桥区、西咸新区有短时强降水，雨量10-30毫米左右，提请相关部门、相关区县做好防范工作。
西安市气象台2018年6月26日08时发布雨情通报
25日07时至26日07时西安市普降小到中雨，周至一站大雨，具体雨量如下（单位毫米）：周至县5．1、陈河28．3；鄠邑区8．1、蒋村人影点9．4；长安区1．6、五星街办4．9；蓝田县4．8、三里镇乔村5．4；临潼区1．4、徐扬11．5；高陵区11．0、湾子19．0；新城区爱知中学1．0、碑林区南门盘道0．3、莲湖区丰庆路空管局2．8、未央区汉城收费站1．5、莲湖区丰庆路空管局2．8、雁塔区陕西宾馆0．8、灞桥区新筑街办1．1；阎良区北屯 17．3；西咸新区19．1、泾阳永乐镇17．6。加密雨量最大为周至县陈河28．3毫米。
预计今天白天：阴天有中雨，西部区县有大雨，今天晚上：阴天有小雨，23～30℃。
西安街道积水严重。
多个路段出现积水
碑林辖区：互助路十字少量积水，兴庆路十字积水较大（不影响交通）黄雁村十字西南角积水较多（影响行人过马路，不影响车辆通行），南稍门十字南侧南向北积水较多（影响交通），环城南路世纪金花北门少量积水，其它路段交通正常，已经通知市政。
雁塔辖区：纬二街东南角、电子正街电子二路十字西有少量积水，不影响交通。已通知市政。
高新辖区：太白南路科技路十字西边、高新路科技路十字西边、沣惠南路科技路十字南、丈八北路科技七路十字北边、唐延路南三环十字北边、西三环锦业路十字东南角、太白南路光华路十字东边，已上报市政部门，现场均有民警在疏导。
灞桥辖区：新医路新寺十字、东三环官厅立交由南向北辅道有积水，目前不影响交通。纺西街近堡子村十字南向北车道积水逐渐加深，请提醒驾驶员提前绕行。
莲湖辖区：广济街西向东到钟楼西口，桥梓口西向东东口，桃园路西向东上桥口，西华门东北角，昆明路七号桥西南角、东北角，北大街南口，不影响交通。已通知市政。
新城辖区：解放路五路口十字向东100米路北，东二环金花隧道南口由北向南，目前不影响交通，已联系市政部门。
长安辖区：目前长安区老区委十字以及樊十字，青年北街与韦曲北街丁字部分路段开始积水！过往的司机朋友们注意驾驶安全
雁塔辖区：目前电视塔盘道南口，纬二街东南角有积水；长安路雁环路口 积水严重；长安路军警路口积水严重 ；电子正街丈八东路十字西南角少量积水；子午大道丈八东路十字东南角有少量积水；电子一路永松路十字有少量积水；朱雀大街长安西路由积水；已通知市政，民警现场积极疏导。
未央辖区：目前积水路段有西三环阿房一路，天台路大秦养生院南50米，太华路凤城二路路东，双拥路，暂时不影响交通。
编辑： 张娟
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