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陕西分散性降雨持续 渭河上游及支流等出现涨水

时间：2018-06-26 08:55:32  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西分散性降雨持续 渭河上游及支流等出现涨水

记者从省水文局获悉，6月25日6时至26日6时，陕西省分散性降雨持续，延安中南部、关中大部及汉中降中到大雨，局地出现大暴雨。

西部网讯 记者从省水文局获悉，6月25日6时至26日6时，陕西省分散性降雨持续，延安中南部、关中大部及汉中降中到大雨，局地出现大暴雨。

全省2081处水情站大于25毫米的有377站。大于50毫米的降雨出现在宁强、甘泉、陇县、宜川、略阳、彬县、洛南等24个县（区）。

县区最大降雨量前三位分别为：广坪站(宁强)210.4毫米，甘泉(延安)90.6毫米，新集川(陇县)86.0毫米。

受降雨影响，渭河上游及支流、泾河上游、嘉陵江上游、汉江部分支流出现涨水。其中石头河鹦鸽站25日17:54洪峰流量134m3/s；马莲河雨落坪站25日17:54洪峰流量134 m3/s；子午河两河口站25日22:48洪峰流量148m3/s。主要江河控制站流量：黄河龙门站602m3/s，渭河拓石站470m3/s、华县站128m3/s，汉江白河站1400m3/s。

综合分析实时水雨情及可能降雨，预测未来24小时内，嘉陵江干支流、汉江干流及部分支流、渭河干流及部分支流、泾河将出现警戒以下洪水。预测嘉陵江略阳段洪峰流量800-15003/s，汉江汉中段洪峰流量1000-20003/s，渭河洪峰流量600-12003/s。

 

 

 

编辑： 张娟

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