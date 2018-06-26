即日起 西安职介中心档案托管人员可手机缴养老费

2018年度灵活就业人员养老保险缴费基数了解一下。
西部网讯（记者 鄢山宇）6月26日，从西安市人社局传来好消息，即日起，西安职介中心的档案托管人员可通过手机微信和支付宝缴纳养老保险，实现“零跑路”。
2017年度全省在岗职工年平均工资为67433元。2018年度灵活就业人员养老保险缴费基数可在全省上年度在岗职工月平均工资的40%至100%七个档次之间自由选择，一经选定，年度内无法变更，缴费比例为20%。
如果需缴费票据，通过微信缴费的市民，可持身份证在西安银行各营业网点领取；通过支付宝、网银、电子银行缴费的，可持身份证在西安市职介中心二楼人事代理大厅建设银行窗口领取。（地址：雁塔区建工路28A西安市职介中心二楼人事代理大厅）。若无法正常缴费请拨打咨询电话82284285或关注西安市职介中心微信公众号咨询。
值得注意的是，西安市职介中心收费窗口仅收缴2018年退休人员和养老保险账户信息存在问题人员的养老保险，其他人员请通过西安银行或建设银行营业网点、微信、支付宝、电子银行等方式缴费。档案托管人员只能选择一种缴费方式，避免重复缴费。
知道多一点：缴费方法还有这些
银行网点缴费：持本人身份证在西安银行、建设银行各营业网点缴费。
微信缴费：登录西安市职介中心微信公众号“西安市职业介绍服务中心”，点击“人事代理” → 微信缴纳养老保险 → 输入身份证号码和姓名→ 选择缴费档次 → 确定缴费金额 →完成缴费。
支付宝缴费：登录支付宝，点击“城市服务”→ 社保 → 灵活就业社保缴费 → 养老保险 → 输入身份证号码和姓名 → 选择缴费档次 → 确定缴费金额 →完成缴费。
网银缴费：登录西安市职介中心微信公众号“西安市职业介绍服务中心”,点击“人事代理”→ 网银缴纳社会保险 → 灵活就业人员养老保险缴费→ 输入身份证号码和姓名 → 选择缴费档次 → 确定缴费金额 → 选择支付方式 → 完成缴费。
电子银行缴费：登录微信公众号“建行陕西分行电子银行”，点击“智慧城市”→ 社保缴费 → 选择西安市职业介绍服务中心（养老保险） → 输入身份证号码和姓名 → 选择缴费档次 → 确定缴费金额 → 选择支付方式 → 完成缴费。
编辑： 鄢山宇
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