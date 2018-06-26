注意！即日起西安公交504、511、530路线调整

西部网讯（记者 鄢山宇）6月26日起，西安市公交总公司将对504路、 511路、530路运行线路进行调整，其中对504路、511路进行缩线，对530路进行分段运行。
504路取消子午路、西开公司等22个站点
504路由曲江池南路•新开门南路口发车，经曲江池南路、雁南五路、雁鸣路、雁南四路、雁展路、长安南路、小寨西路、兴善寺南路、兴善寺西街至兴善寺西街东口。回程：由兴善寺西街东口发车，经长安中路至小寨恢复原线运行。
同时取消：子午路、吉祥村、唐城宾馆、何家村、黄雁村、边家村、西北大学、水司、西门、南小巷、西稍门、公交分局、劳动路、大庆路桃园路口、丰登路北口、西开公司、任家口、丰禾路西口、沣惠路、大兴西路社区、自来水五厂、邓家村22个站点。
线路全长9.5公里，首班：6：30，末班：20:00，实行空调车两元一票制可刷卡票制。
511路取消五路口、万寿路等20个站点
511路将原梨园路和生国际始发站调整至汉城遗址的阁老门村;将纺织城枣园小区的终点站缩线至火车站。
线路具体走向：由阁老门发车，经阁老门村路、北二环、劳动北路、梨园路、龙首北路、未央路、北门东顺城东巷、西八路、解放路至火车站。回程：由火车站发车，经解放路、西七路、北大街至北门恢复原线路运行。
同时取消：五路口、朝阳门、安仁坊、康复路、圣荣广场、轻工市场、公园北路、万寿路、东郊车管所、长乐坡、沁水新城、浐河、半坡公交枢纽站、堡子村、公社、纺正街纺三路口、纺正街纺四路口、纺正街纺五路口、纺东街纺五路口、纺织城枣园小区20个站点。
线路全长8.5公里，首班：6：30，末班：20:00，实行空调车两元一票制可刷卡票制。
530路南段线路序号调整为195路
530路南段线路序号调整为195路，由枣园苏村发车，经鹿塬街、纺五路、纺正街、纺科路、纺东街、纺一路、新医路、纺建路、纺渭路、东城大道、世博大道至华夏文旅。线路全长15.5公里，首班6:30，末班20:00，实行空调车两元一票制可刷卡票制。
530路北段线路序号仍为530路，由凤城十二路的西开公司经开区发车，经文景路、凤城八路、太华北路红旗路、北辰大道、欧亚大道、浐河东路、金桥六路、金桥七路、浐灞大道、灞柳西路至浐灞商务中心。回程：浐灞商务中心发车，经灞柳西路、东三环辅道、金茂一路至浐灞大道恢复原线运行。线路全长8.5公里，首班6:30，末班20:00，实行空调车两元一票制可刷卡票制。
编辑： 鄢山宇
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