新闻频道 > 本网原创

今晚关中北部汉中西部局地有暴雨 省气象局启动IV级响应

时间：2018-06-25 18:10:36  来源：西部网-陕西新闻网  作者：朱童戈

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

今晚关中北部汉中西部局地有暴雨 省气象局启动IV级响应

受低层切变及西南暖湿气流共同影响，今天（6月25日）白天汉中、宝鸡、延安等地出现明显降水，陇县段家峡等13个观测站出现50mm以上降水。

西部网讯（见习记者 朱童戈）受低层切变及西南暖湿气流共同影响，今天（6月25日）白天汉中、宝鸡、延安等地出现明显降水，陇县段家峡等13个观测站出现50mm以上降水。

省气象台6月25日16时30分预报：今晚到28日我省中南部维持降水天气，今天晚上关中北部、汉中西部局地有暴雨（20-40mm），26日陕北南部、关中、陕南阴天有小到中雨。

根据上述情况，省气象局局决定立即启动重大气象灾害（暴雨）Ⅳ级应急响应，要求省局办公室、减灾处、预报处、观测处、省气象台、气候中心、大探中心、信息中心、服务中心、机关服务中心立即进入Ⅳ级应急响应状态。

延安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南和汉中市气象局进入（暴雨）Ⅳ级应急响应状态，切实做好暴雨天气应急服务。

其余地市气象局加强天气监测预报预警，根据实际研判及时启动相应的应急响应。

编辑： 钟莹

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

西安秋季入学中小学起始班级禁止分班

是真的吗？2018新交规酒后躺车内也算酒驾

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

西安上线“垃圾银行3.0” 它比烟头革命更可能成功！

全景

专题