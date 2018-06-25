西安12345发布上周运行情况 2000余市民投诉噪音扰民问题

西部网讯 （记者 沈晓芳 通讯员 牛汶婧 马绍恩）碑林区火炬路东侧未设置人行道、华南城E区西北角堆积大量垃圾、南三环行车道上存在大量啤酒瓶玻璃渣……6月25日，西安市民热线管理办公室公布12345热线平台上周（6月18日-6月24日）运行情况，市民反映的诸多问题得到解决。

工地夜市噪音扰民问题持续

6月18日-6月24日，西安12345热线平台共产生工单23963件，其中话务员直接答复群众12466件、占工单总量的52%，转派承办单位办理11497件、占工单总量的48%。

根据西安热线平台数据统计，西安市民反映噪音扰民、垃圾处理、教育入学、农村（社区）换届选举、小区基础设施建设等问题投诉较为集中。

跟上一周情况类似，市民反映噪音扰民问题依然较为突出，主要集中在工地夜间施工、渣土车夜间作业及夜市摊贩经营等产生的噪音扰民问题，共2214人次反映此类问题（已转至各区县政府及开发区管委会处理）。

垃圾处理主要集中在小区垃圾长期堆放无人清理、建筑垃圾违规倾倒及垃圾堆放点设置不合理等问题，共587人次反映此类问题（已转至各区县政府及开发区管委会处理）。

教育问题主要集中在咨询适龄儿童升学政策、学校不接收本学区适龄儿童入学、拆迁户子女就学等问题，共476人次反映此类问题（已转至市教育局、各区县政府及开发区管委会处理）。

西咸新区中建开元城小区基础设施不完善问题主要集中在小区雨天路面积水、污水倒灌、房屋漏水及电梯运行不稳定等问题，共132人次反映此问题（已转至西咸新区管委会处理）。

换届选举问题主要集中在选举流程不规范、拉票贿选、暗箱操作等问题，主要涉及长安区羊元村、蓝田县石门村及高陵区草市村等，共120人次反映此类问题（已转至市民政局、各区县政府及开发区管委会处理）。

这些问题被解决：

市民反映：碑林区火炬路东侧未设置人行道，影响行人通行。

碑林区政府：工作人员立即联系市民解释说明，目前该道路提升改造方案已完成，待论证后立刻组织施工。

市民反映:国际港务区北三环华南城E区西北角堆积大量建筑、生活垃圾，影响周边群众生活环境。

国际港务区管委会：已将散乱的装修垃圾进行集中，安排专人在此值守，防止倾倒生活垃圾，并要求物业尽快清运垃圾；同时，加强垃圾堆放点消杀，防止蚊虫滋生。

市民反映:南三环与长安路立交自西向东车道上存在大量啤酒瓶玻璃渣，影响车辆正常行驶。

曲江新区管委会：第一时间安排环卫人员赶赴现场处置，将玻璃碎渣全部清理完毕，当日上午该路段交通恢复正常。

市民反映:在莲湖区桃园西路一锁店换锁，换完后发现锁芯质量不过关，与店家协商无果。

莲湖区政府：立即责成工作人员进行调解，经多次协调，双方已达成一致，店家同意适当退费。市民对处理结果表示满意。

编辑： 鄢山宇