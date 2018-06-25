西安绕城高速设3台机器人手臂发卡 通行效率提升46%

驾驶员正在从机器人手中领取卡片。
西部网讯（记者 刘望） 在以往，驾驶员在收费站取卡时，够不着发卡机，这可怎么办？许多人不得不摘掉安全带侧着身子才能够得着，费时又费力。而近一段时间，途经绕城高速的驾驶员发现，部分车道上有了发卡的机械臂，再也不用担心“胳膊不够长”的问题了。
机器人手臂向驾驶员发卡 取卡方便
说到老式发卡机，许多人槽点满满。“我胳膊短，手指离卡片就那么两三厘米的距离，就是够不着。”驾驶员高女士说，“走人工车道的话又太慢，早高峰的时候急死人。”除了高女士的抱怨之外，旧的卡片容易磨损变薄，有时候卡口不严就直接就掉到了地上，驾驶员不得不下车捡拾，非常麻烦。
为了解决这一问题，去年冬天开始，西安绕城高速上丈八收费站在上道4装上了1台机器人手臂发卡机，高新区收费站的上道6、7车道配备了2台机器人手臂发卡机。胳膊短或者驾驶技术不熟的司机可以便捷地拿到卡片，相比之前省时方便了许多。
新鲜好玩 数据显示通行效率提升46%
机器人给司机送卡的新颖形式也吸引了许多驾驶员的注意。渭南的林先生开车来西安办事，在西安绕城上第一次使用了机器人手臂发卡机。林先生在收费站按取卡键后，机器人自动伸出手臂约30厘米向陈先生发卡，整个程序不到3秒钟。林先生说：“今儿是第一次见这机器人手臂，感觉很新鲜。”
机器人手臂发卡效果怎么样？经过此处的驾驶员孙先生说，自己从南郊去北郊经常选择绕城高速通行，自从有了机器人手臂发卡以后，自己经常选择使用机器人发卡。“我是个急性子，收费员从说你好到说完再见需要十几秒钟，机器人才3秒钟，省时间。”
据陈亚萍介绍，根据监测，丈八收费站上4车道发卡机车道日均流量1816辆，西高新上6车道发卡机车道日均流量：3423辆，西高新收费站上7车道发卡机日均流量3288辆。相比人工单车道日均流量，发卡机车道发卡通行效率提升46%。
据了解，下一步，陕西将加大机器人手臂的推广，给驾驶员提供更多通行便利。
编辑： 刘望
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