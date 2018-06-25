全省法院集中开庭审理、公开宣判32起毒品犯罪案件

西部网讯（记者 李媛） 记者今天（6月25日）从陕西省高级人民法院获悉，根据统一部署安排，全省法院集中开庭审理、公开宣判一批毒品犯罪案件。

西安市中院公开宣判的被告人吴荣军等五人贩卖、运输毒品一案，系西安市近年来查获毒品数量最大的贩毒案件，查获的毒品数量即达20公斤。西安中院依法对五名被告人判处死刑、死缓及十五年、九年有期徒刑，并分别处以罚金，查扣的涉案毒资219900元依法没收。

在这次集中开庭审理、公开宣判活动中，各地法院邀请人大代表、政协委员和当地政法委、检察院、公安局及街道办的领导、余群众参加旁听，不少法院采取网络视频直播等方式加强宣传。为增强打击毒品犯罪的威慑力，扩大社会效果，西安市未央区法院特意把开庭地点放在人员密集的盛龙广场，并当庭宣判，长安区法院在西北政法大学公开开庭。

据陕西高院刑事审判一庭负责人介绍，这次活动全省法院共计开庭审理、宣判毒品案件32件，视频直播20件。全省法院还将在国际禁毒日当天对一批案件进行集中开庭、公开宣判。

编辑： 王瑜