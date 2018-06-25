交警查车被造谣成出现命案 3名网民造谣传谣被处罚

西部网讯（记者 刘望）6月22日晚间，西安交警未央大队在枣园十字执勤时遭遇暴力抗法。违法人员家属带领部分村民及以三轮车司机围堵、谩骂民警，造成大量群众围观，但随后部分网民以此为背景进行造谣。今天（6月25日），西安网警对外通报，涉嫌制造和传播谣言的网民均已被依法处罚。
6月22日晚，张某强和朋友王某、李某、罗某等5人在西安市未央区龙首村喝完酒后，驾车行驶到西安市莲湖区枣园东路时，看见路中间警察、群众较多，张某强拿出自己随身携带的手机，将警察依法查扣非法莒运摩的的现场拍成视频，并配上“刚在白家口杀了一个，这会儿在东枣园又杀了三个、又杀了三个，你看人多的很”的语音，并将该视频发送到自己的朋友圈，并被同同车的朋友王某发送到微信聊天群。
张某强将视频发到朋友圈后觉得不合适，随即又将该视频删除，得知同车乘坐的朋友王某转发该视频后，又让王某电话联系其朋友将视频删除。但此视频一经发出，迅速在互联网传播。经警方询问，张某强对其拍摄并上传该虚假视频的违法事实供认不讳，王某亦对其在微信朋友群转发该虚假视频的违法事实供认不讳。
同样是该事件，西安某学院在校学生贺某某通过微信朋友王某、杨杨某的朋友圈看到相关视频之后，将视频转发在其宿舍微信群，并称“北交郊出事了，东西南北郊现在都出事了”。该视频一经发出，迅速在互联网传播。经警方调查，贺某某对其在互联网上散布谣言的事实供认不讳。
西安公安未央分局依法对张某强处行政拘留十日处罚。公安沣东分局依法对王某处行政拘留五日处罚。公安灞桥分局依据《治安管理处罚法》第二十五条第一款规定，依法对贺某某处以五百元罚款。
编辑： 刘望
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