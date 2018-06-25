西电8000余名学子毕业 校长寄语：以创新成就不可替代的自己

西安电子科技大学2018届学生毕业典礼暨授位仪式现场。
西部网讯（记者 彭芬 见习记者 凌旎） “有些学生还没毕业，已经是BAT互联网巨头，中国电科、中国航天等优秀企业竞相争夺的对象，这就是著名的‘西电现象’。但是，西电的价值、你们的人生价值，远远不是一份优渥的工作、赚得的金钱多寡可以定义的。”
今天（6月25日），西安电子科技大学2018 届学生毕业典礼暨授位仪式在淅沥的夏雨中举行。西安电子科技大学校长杨宗凯给8000余名毕业生致以临别赠言，学子们在感动与憧憬中上了别开生面的最后一课。
西安电子科技大学校长、党委副书记杨宗凯向毕业学子作临别寄语。
坚守西电精神底色 以家国情怀指引成功之路
食堂惊艳的葱油拌面，碧波荡漾中划着赛艇看世界，秋天银杏大道每一片落叶……“一朝西电人，一生西电人”，这是杨宗凯和2018届毕业生们共同的“西电记忆。”杨宗凯说，未来的时代是史上最大规模、竞争最激烈，最为激荡人心的变革时代，我们生存的地球将变为一个智慧地球。在这个不可逆的智能化大潮中，变革每天都在上演。如何在剧变中坚守西电的精神底色。
杨宗凯勉励毕业生：“要传承西电爱国为民的使命意识，不轻易被纷繁的社会所迷惑，不轻易被多元的价值所动摇，做一个堂堂正正的西电人，以家国情怀指引成功之路，用青春报效祖国。同时要传承西电艰苦奋斗、自强不息的进取意识，敢于走前人未曾走过的路，乐于看前人不曾见过的风景；传承西电求真务实的进取意识，以奋斗者的脚步丈量“想到”与“做到”之间的距离。”
西电毕业生们纷纷合影留念。
永葆创新本色 成就不可替代的自己
在毕业典礼上，杨宗凯提到了西电校友柳传志曾经说的一句话，年轻人应该做“奔日子的人”，而不是只“过日子的人”，“‘奔日子的人’才是社会发展进步的主力。”
“创新的本色，就是西电终身不辍的亮色。”杨宗凯对毕业生说道，今天大家的学科和职业分工高度细化，过去看似毫无关系的知识、理论、方法、技术、手段、资源之间又高度交叉渗透，我们面临的问题将越来越复杂，在这种情况下，创新能力就在一定程度上，从一般意义上的解决问题，演化发展为解决复杂问题的能力。“希望大家无论在何种岗位上，都能够以‘求异’的思维去提升’求变’的能力，以不变应万变，以‘解决问题’的目标去提升‘解决复杂问题的能力’，书写属于你们青年一代的创新传奇。”
这堂深情的课快要结束的时候，杨宗凯充满希望地说，终身学习不仅仅指向知识技能，还指向情感处理能力和深度交流能力。学会求知，学会做事，学会共处，学会做人，这是21世纪终身教育的四大支柱，也是每个人一生成长的支柱。“希望大家离校之后，能够时时归零，持续不断地提升自我、完善自我、更新自我，用不被淘汰的竞争力成就不可替代的自己。”
编辑： 王瑜
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