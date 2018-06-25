军民融合发展情况第三方评估组来陕开展评估工作

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 马晶） 受中央军民融合办委托，6月21日至23日，由军事科学院评估论证研究中心主任游光荣任组长，军事科学院评估论证研究中心、中国国际工程咨询有限公司组织国内军民融合领域顶级专家成立第三方评估组(简称评估组)，来陕就我省军民融合发展情况开展评估工作。
评估组通过听取汇报、座谈交流、实地考察等形式，全面深入了解我省军民融合发展情况。评估组表示，陕西军民融合发展根基扎实、体量巨大、特色突出，军民融合机构健全、立点很高、眼界宽阔，军民融合工作注重创新、突出重点、全面发力，任务落实总体较好；就下一步工作，评估组专家从不同侧面给予了指导并提出了意见建议。
省委军民融合办将以此次评估为契机，在中央军民融合办的指导下，在第三方评估组的帮助下，进一步理清工作思路、明确工作重点、强化工作措施，把评估组专家提出的意见建议尽快落实到实际工作中，努力开创我省军民融合深度发展新局面。
编辑： 王瑜
娱乐即将于6月29日上映的《金蝉脱壳2》是黄晓明与他的偶像史泰龙的首度合作，也是他的第一部真正意义上的好莱坞大片。06-25
娱乐黄渤是为了参加北京电影学院举办的嘉宾分享活动——表演艺术大讲堂，来参加的同学主要以北京电影学院即将面临毕业的表演系学生。06-25
娱乐无独有偶，去年与《养家之人》在各大动画片奖项中“狭路相逢”的《寻梦环游记》同样让观众看到了别具一格的风土人情。06-25
娱乐令无数粉丝翘首以待的《THE FIRST》Ⅰ，包括主打歌《Wait A Minute》和特别献给粉丝的感谢之曲《For You》两首歌曲。06-22
娱乐照片中谢霆锋手拿一大杯奶茶要递给周杰伦，周杰伦似挥手拒绝奶茶，三人同框十分和谐。06-22
娱乐照片中，岳云鹏双手插在裤兜，李荣浩一手搭在他肩膀上，最抢镜的还是两人的小眼睛，看着喜感。06-21
娱乐“温碧霞海潮演唱会2018”在旺角麦花臣场馆举行，她坦言《海潮》是她人生中最重要的作品，所以她也这个名字命名她人生第一个演唱会。06-21
娱乐楼彦昕介绍，影像周期间，评委会将从这近５０部影片中评选出最佳作品奖等五个奖项，派拉蒙影业未来学家泰德·席洛维茨将担任评委会主席。06-21
娱乐值得一提的是，某品牌更为井柏然量身定制特别短片，特邀韩寒担任监制，电影质感一览无余。据悉，井柏然还将继续受品牌邀约出席巴黎时装周。06-20
娱乐除此之外，现场还曝光了《大泼猴》、《武动乾坤》、《天坑鹰猎》、《霍去病》、《萌妃嫁到》等剧的混剪片花，即使时间较短，也足够吸睛。06-20
娱乐在登台领奖时，被主持人朱丹夸赞“安静”的他在面部毫无表情的同时伸出手指比“V”，不经意的反差萌相当可爱。06-20
娱乐但剧中男、女主角都只是被动卷入历史风云的小人物。当下爱情剧太多了，都市剧必须有所突破，而撩动现在观众的心也应该不止有爱情。06-20