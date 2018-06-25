军民融合发展情况第三方评估组来陕开展评估工作

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 马晶） 受中央军民融合办委托，6月21日至23日，由军事科学院评估论证研究中心主任游光荣任组长，军事科学院评估论证研究中心、中国国际工程咨询有限公司组织国内军民融合领域顶级专家成立第三方评估组(简称评估组)，来陕就我省军民融合发展情况开展评估工作。

评估组通过听取汇报、座谈交流、实地考察等形式，全面深入了解我省军民融合发展情况。评估组表示，陕西军民融合发展根基扎实、体量巨大、特色突出，军民融合机构健全、立点很高、眼界宽阔，军民融合工作注重创新、突出重点、全面发力，任务落实总体较好；就下一步工作，评估组专家从不同侧面给予了指导并提出了意见建议。

省委军民融合办将以此次评估为契机，在中央军民融合办的指导下，在第三方评估组的帮助下，进一步理清工作思路、明确工作重点、强化工作措施，把评估组专家提出的意见建议尽快落实到实际工作中，努力开创我省军民融合深度发展新局面。

编辑： 王瑜