2018陕西戏剧创作研修班开班 剖析40余件作品

2018陕西戏剧创作研修班开班，剖析40余件作品提意见。
西部网讯（记者 熊惠玲） 由陕西省文学艺术界联合会、陕西省戏剧家协会主办的“2018年陕西省戏剧创作研修班”于6月25日在西安开班。
本次全省戏剧创作研修班，旨在加强我省创作队伍建设，培养和提高中青年戏剧创作队伍的业务水平，同时为2018年陕西省第七届小戏小品展演征集作品，力争推出一批优秀作品和优秀人才，全面推动我省戏剧事业全面健康发展，推进社会主义文化事业大发展大繁荣。
本次戏剧创作研修班，邀请了崔伟、刘远、冀福记、胡安忍、甄亮、丁科民、雒社扬、杨珺八位知名专家进行现场讲座和指导，针对我省本次活动报送的40余件戏剧作品一一进行了认真细致的剖析点评，并指出了作品中存在的不足之处，同时提出了具体的修改意见。
编辑： 王瑜
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