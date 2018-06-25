“安康一教师竹棍抽8名学生”续 当事人被免职

西部网安康讯（记者 毛明博） 今天（6月25日），记者从安康市汉滨区教体局了解到，西部网之前报道的“安康一教师竹棍抽8名学生”一事有了新进展。经汉滨区教体局核查，媒体反映属实，涉事老师已被免职并在全校通报。汉滨区教体局对涉事的安康黄冈学校多次体罚学生的情况在全区通报批评。

新闻回顾：安康一教师竹棍抽8名学生 校方:涉事老师被留职查看

汉滨区教体局通报称，6月19日早晨，安康黄冈实验学校因停电没有铃声，致少数学生没按时起床，加之前几天的强降雨，学校操场较泥泞部分学生以为不上早操到了教室，到教室后发现学生在操场站队，就下楼到操场。当天（6月19日）6:40上早操时,陆续有部分学生迟到，该校高中部德育主任董某某让最后到场的12名学生站到一边,并顺手从操场边的扫帚中抽了一根小竹条打学生手掌一到两下，致使部分同学手上出现了轻微划痕、红肿体罚事件发生后，该校迅速要求医务室对学生进行治疗,并积极与学生及家长沟通，做好善后处理工作,同时对德育主任董某某做出了行政记过处分、免去其高中部德育主任职务、在全校通报批评的处理意见。

通报称，安康黄网实验学校董某置上级三令五申禁止体罚学生的要求于不顾，严重违背教师职业道德，违反了有关法规，造成了恶劣的社会影响，为进一步严明纪律，区教体局决定对安康黄冈实验学校在全区进行通报批评；要求安康黄冈实验学校要认真反省，做出深刻检查，对涉事人进行严肃处理，并警示其他教职工。同时全区教育单位和部门还要进一步规范管理行为，依法办学，诚信办学，努力提高教育教学质量区局重申，全区各级各类学校(含幼儿园)，要进一步强化教职工管理，认真汲取教训，加强师德师风建设，坚决禁止教师体罚或变相体罚学生行为再次发生。

编辑： 王瑜