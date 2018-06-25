榆林学院与绥德县“扶贫手牵手”，将在脱贫攻坚等领域广泛合作。

西部网榆林讯（记者 李明 通讯员 延江波） 近日，榆林学院与绥德县举行校地合作扶贫项目推进会，双方表示，要进一步深化校地协同发展思维，推动合作迈向更宽领域、更深层次、更高水平。双方将在扶贫攻坚、教育培训、产业合作等领域开展广泛深入的合作。

据了解，榆林学院与绥德县政府在今年5月份签署了“榆林学院-绥德县人民政府校地合作框架协议”，本次召开的校地合作扶贫项目推进会，将进一步推进和落实合作。双方也决定，将按照“优势互补、互惠互利、共进共赢”的原则，建立多角度、多领域、全方位战略合作，发挥各自优势，共同推动榆林学院教科研和绥德县经济教育社会全面发展。

“学校将按照协议框架，围绕考评指标，通过发挥智力、人力支撑，促进绥德发展特色产业。”榆林学院校长许云华说，榆林学院还将围绕绥德扶贫攻坚、教育培训以及八大产业合作需求，进一步凝练校地合作项目，希望双方加强合作，尽快使项目开花结果、落地生根。

据了解，绥德县还将成立校地合作领导小组，有关部门及镇主要负责人将亲自抓、带头干。双方均表示，将双方利用好平台，整合好资源，扎实推进校地合作，让老百姓得到实惠，真正实现脱贫致富奔小康的目标。

编辑： 王瑜