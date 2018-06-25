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安康表彰全市禁毒先进集体和先进个人

时间：2018-06-25 16:40:32  来源：西部网-陕西新闻网  作者：毛明博 吴友伦 周瑞儒

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安康表彰全市禁毒先进集体和先进个人

“6.26”国际禁毒日前夕，安康市召开宣传暨表彰命名大会，表彰全市禁毒先进集体和先进个人。

杨尚伟等与获得禁毒先进单位和个人代表合影留念。

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 吴友伦 周瑞儒 ) “6.26”国际禁毒日前夕，安康市召开宣传暨表彰命名大会，表彰全市禁毒先进集体和先进个人。安康禁毒大使王万本带领学生宣誓“从我做起，拒绝毒品，珍爱生命。”安康市副市长、市公安局局长杨尚伟等领导对获奖单位代表及个人颁奖。

记者从安康市公安局了解到， 2017年11月7日，安康市公安局汉滨分局经过10个多月缜密侦查，成功破获省目标“2017-41号”汪某康贩毒案抓获犯罪嫌疑人10名，缴获冰毒1003克、海洛因66.73克，毒资11万元，扣押车辆一台、手机15部，冻结房屋一处。该案件上榜2017年陕西省十大缉毒案件，这也是安康公安向全省人民交上的一份满意答卷。

据悉，今年安康市将继续坚持“党委领导、政府负责、社会共治、公众参与”的全社会广泛参与的禁毒工作格局，打造全社会禁毒责任、全覆盖毒品预防教育、全链条打击毒品犯罪、全环节监管制毒、全网络管控戒毒人员、全方位监测毒情态势“六大”体系，最大限度地减少毒品危害。

编辑： 王瑜

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