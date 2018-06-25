女子为供自己和男友吸毒 盗窃他人钱财双双获刑

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 于艳） 为供自己和男友吸毒，以提供“性服务”为诱饵，盗窃宾馆客人钱财。近日，被告人闫某与其男友王某经宝鸡市渭滨区人民检察院提起公诉后均被判刑。
记者从宝鸡市渭滨区人民检察院了解到，2017年8月初的一晚，被告人闫某、王某为筹措毒资，经过预谋，窜至宝鸡市一大酒店伺机作案。闫某先逐个拨打客房电话谎称提供“性服务”寻找目标，在取得房间客人李某同意后，闫某进入客人房间，要求客人李某先洗澡后再为其提供性服务。期间，趁客人洗澡之机，闫某将李某装有54000元现金以及一部摩托罗拉手机的黑色皮包席卷而空，与王某在楼下汇合后逃离。
5万多元赃款及手机变卖的钱在短短几天内，就被两人用于吸食毒品，挥霍一空。归案后，被告人闫某说她在几年前，由于交友不慎，一次偶然的机会接触到了毒品，从此，与毒品结下了“孽缘”。男友王某是她的一个毒友，为了供自己和男友吸食毒品，她不惜触犯法律，一次次的将黑手伸向其提供“性服务”的客人。
日前，被告人闫某、王某以盗窃罪分别被判处有期徒刑9年和5年，并处罚金3万元和2万元。两个因毒品走到一起的“朋友”，最终在四面高墙的铁窗中找到了“归宿”。
编辑： 王瑜
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