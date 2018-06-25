【脱贫攻坚——扶贫扶志扶智在行动】汉中留坝：用“道德积分”引领乡村文明新风尚

西部网讯（陕西广播电视台《陕西新闻联播》记者 史凯强 陈雯婷 戚晓钟） 汉中留坝县在激发贫困户脱贫内生动力和推动乡村文明建设过程中摸索出新办法，那就是村民们日常生活中的敬老爱幼、团结上进等美德行为可以量化成积分，然后再用这些积分在村里的“德美屋”超市里兑换生活日用品，这种做法不仅吸引了村民，也引领了乡村文明新风尚。
在留坝县火烧店镇石家院村村委会，村民们正在德美屋超市门前排起长队，准备进场挑选自己需要的生活日用品。跟以往不通的是，在这里买东西不需要付钱，只要带上村里发的道德积分卡就行。
超市员工：“队排好，本本（积分卡）拿好，有分就有东西，兑不完下次又兑。”
村民王克江是石家院村建档立卡的贫困户，今天他的积分最多，有119分，按一分一块钱的分值，他可以兑换119块钱的日用品。
留坝县火烧店镇石家院村村民王克江：“兑的米，兑的烧开水的壶。”
记者：“兑了多少钱的？”
王克江：“兑了总共有八九十块钱（的东西）了。”
而今天积分最低的是村民邱彩琴，她并不是贫困户，这次积分低的原因主要是家里的环境卫生拖了后腿。看着别人比她兑的多，她有点不好意思，
留坝县火烧店镇石家院村村民邱彩琴：“少看电视，少耍手机，闲了把家庭里边卫生打扫好，把房间整理好，争取挣个最高分。”
一个半小时左右，石家院村有36户村民一共兑换到价值两千多元的日用品，村主任陈丽英说，每个月由村里的道德评议委员会上门为每个家庭打分，月底张榜公布，贫困户的积分除了有额外原始积分外，对摆脱贫困现状愿望强、精神面貌变化大的家庭还会再加分。
留坝县火烧店镇石家院村村主任陈丽英：“如果你今天环境卫生搞得好，孝敬父母做得好，那我就给你加分，如果你做得不好，我就给你们扣分，可以扣负分，但是我们还是要鼓励他，下次希望你改变。”
以此同时，一场道德积分复核会正在中西沟村村民家进行，为了评议的公正，这次的复核评议会的带队人换成了驻村第一书记杨琦。因为在上次的评议中，谭利军被扣了分，复核就是要打消他心里的不服气。
留坝县火烧店镇中西沟村第一书记杨琦：“你工厂比较忙，开会你没顾上去，你两次开会没有去，减两分。”
谭利军：“我承认上次开会，还有卫生不太好，应该扣。”
杨琦：“评分是由我们道德评议委员会入户进行打分，那么我们道德评议委员会，是由我们的乡贤，我们的村民代表，党员代表以及村小组长，大家共同选举产生的。”
据介绍，德美屋超市是留坝县在最初的道德银行和扶贫爱心超市基础上完善改造而成，参与群众除了贫困户以外包括全村的老百姓。经过一年多的摸索实践，目前在留坝县75个行政村中有45个设立了德美屋，占到全部村庄的60%。除了社会捐赠，县文明办、县民政局等四部门定期会补充德美屋的资金需求，今年县上还要把各村的扶贫互助合作社集体积累逐步纳入到德美屋的资金保障体系中。
留坝县县委书记许秋雯：“更重要的是它逐渐变成我们重要的扶贫扶智的，变成我们乡风文明建设的，也变成我们乡村振兴当中乡村治理的一个重要手段。（我们将）用村集体的公益金部分，来解决德美屋的长效建设问题，推动我们的德美屋，越做越好，越走越远。”
编辑： 王瑜
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