神木煤业石窑店矿业有限责任公司的矿井入口。

西部网讯（记者 李卓然） 在煤矿、危化生产企业数量众多，安全监管部门监管力量有限的情况下，如何督促企业积极落实主体责任，深化隐患排查工作，确保安全生产工作落到实处？神木市通过专家诊断、安全科技创新等多种举措，为安全生产工作筑起新的“防护墙”。

自“三项攻坚行动”开展以来，神木市累计检查企业394户，排查各类安全隐患1704项，整改1500余项，打击严重违法违规行为3起，停产停业整顿6家，罚款1090.82万元；全市共发生安全生产事故7起，同比减少11起，下降61.1%。

常驻专家把脉问诊企业安全

“专家来我们矿上会诊，进行安全隐患的排查，对我们企业帮助特别大。”6月21日，神木煤业石窑店矿业有限责任公司总经理刘焕存在接受“安全万里行”主题采访团记者采访时表示，通过专家的排查能够帮助他们发现平时容易被忽视的安全隐患，进一步在思想和行动上提高企业安全生产工作。

近年来，神木市突出专家查隐患的权威性，通过向专家借智、借力协助开展安全生产隐患排查，用专家特长弥补各行业领域安全监管业务知识的短板，为安全隐患排查治理提供强有力的专业技术支撑，为企业提供有效的安全技术服务。而专家查隐患的经费全部由政府买单，企业只享受技术服务。

“很多企业在日常的自主排查隐患工作中形成了惯性思维，很难发现问题，但我们就能一针见血的给他们指出来，帮助他们进行整改提升。”来自天津的煤矿安全专家、副总工程师秦兵文告诉记者，专家排查诊断这项举措符合当前工作实际，不仅提高了企业的安全责任意识，还破解了目前企业技术发展更新快、监管部门监管力量和技术力量不足的难题。

目前，神木市建立了安全生产专家常驻制度，聘请了国家级、省级安全生产常驻专家2名，为全市安全生产管理和执法工作出谋划策，并通过专家经常“手指口述”的培训，逐步培养一支专业化的监管队伍。

安全生产多了“科技范儿”

6月22日，在神木市中国神华煤制油化工有限公司榆林分公司的中央控制中心，记者清楚的看见一条条安全信息在远程在线监控及事故预警平台上清晰列出，并附上相应定位、视频监控和数据历史趋势。

“这个远程监控系统对企业中重大危险源储存设施内介质是否存在超温、超压、跑料等安全问题进行实时数据采集检测，超出相应阈值便会报警，方便工作人员及时、快速处理。比起原来时不时跑现场翻台账及时、方便多了。真是人在看不如云计算！”神华煤制油化工有限公司榆林分公司副总经理张清海告诉记者。

除了借助信息化、智能化手段，提高企业安全生产工作监管效能，神木市还积极推动危险化学品领域“机械化换人，自动化减人”行动，从源头上杜绝安全隐患。

在神木电石能源发展有限责任公司的电石出炉机器人代人项目操作间，出炉班长高耀存正在敞亮的操作间里远程操作电石出炉机器人。“电石炉出口高温电石温度高达2000℃以上，操作人员需在高温、高粉尘的恶劣条件下进行高强度作业，存在重大的安全隐患。如今有了机器人，让我们从‘热、危、苦’的工作环境中‘解放’了！”

而在降低安全风险的同时，机器人代人项目还有助于提升企业经济效益。“电石炉作业机器人系统项目投运后极大地降低出炉岗位员工劳动强度和安全风险，在实现自动操作的同时，电石炉出炉难度大幅度减小，电石产量有较明显的提高，工艺电单电耗有较明显的下降，每年可折标实现利润200万，电费成本下降913.92万元，4台电石炉装置节省人力成本216万。”神木电石能源发展有限责任公司安全环保监察部部长赵鹏涛介绍。