第二届西商大会周五开幕 周鸿祎、王传福、徐冠巨等将出席

今（25）日，西安市政府就第二届世界西商大会筹办情况召开新闻发布会。
西部网讯（记者 鄢山宇） 第二届世界西商大会将于6月29日至7月1日在西安盛大举办，今日（6月25日），西安市政府就大会筹办情况召开新闻发布会。记者从会上了解到，本次大会特地设置了“新经济领军人物对话西安”圆桌会议，北京奇虎科技有限公司董事长周鸿祎、比亚迪公司董事局主席王传福、浙江传化集团有限公司董事长徐冠巨、阿里巴巴集团副总裁闻佳等将出席。
首次设置西商代表走红毯环节 国际化元素更加突出
本届世界西商大会以“‘一带一路’：新时代 新西安 新西商”为主题，共设14项会议活动，与往届相比增设“丝路西商”系列活动和“对话西安”系列活动，多形式、多途径为西商开展经济交流合作搭建平台。
记者从会上了解到，大会在开幕式前首次设置重要西商代表走红毯环节，开幕式上将邀请从事实体经济、引领新产业发展的知名企业家，在国内外具有较大影响力的嘉宾及知名文化学者在开幕式暨全体大会上进行演讲，分享经验与观点。
目前，大会除了邀请了国内外西安籍政、商、学、文界代表，西安高校校友会知名企业家代表，国内外在西安出生、求学、工作、生活和投资兴业的各界精英，“新西安人”民营企业家代表，新经济企业代表、世界500强企业及央企、民企高管，海内外各地商协会代表外，本届西商大会得到了国内外广大西商、企业家和各界代表的高度关注，“一带一路”沿线相关国家驻华使领馆代表，国内外友好城市代表参加。
促进西商投资西安 这些大佬将参会
据了解，为了促进西商投资西安，实现西商大会“招商大会”内涵，在本届西商大会组织了“西商情 家乡行”系列活动、“新经济领军人物对话西安”圆桌会议等多场投资促进活动。
其中，“西商情 家乡行”系列活动是通过对参会客商信息进行梳理，西安22个区县、开发区通过举办专题座谈、项目推介、会议研讨、参观考察等多种形式活动一对一对接参会西商客商、精准招商，争取达成意向或完成签约。
“新经济领军人物对话西安”圆桌会议旨在通过促进国内新经济企业与西安的对话与合作，加快本地新经济企业培育和发展脚步，把大西安打造成新经济之城、新零售之都。据了解，目前已经邀请到参加圆桌会议的有北京奇虎科技有限公司董事长周鸿祎、比亚迪公司董事局主席王传福、浙江传化集团有限公司董事长徐冠巨、阿里巴巴集团副总裁闻佳、携程旅行网党委书记庄宇翔、西安中科创星创始合伙人、联席CEO米磊、易点天下创始人CEO 邹小武等商届大咖。
编辑： 鄢山宇
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