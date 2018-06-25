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省质监局6月26日下午通报《2017年陕西品牌价值评价结果》

时间：2018-06-25 14:32:00  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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省质监局6月26日下午通报《2017年陕西品牌价值评价结果》

2018年6月26日（星期二）下午15时举行新闻发布会，请省质监局新闻发言人、总工程师牛子仲，省质监局质量管理处处长李鹏出席，通报《2017年陕西品牌价值评价结果》并回答记者提问。

2018年6月26日（星期二）下午15时举行新闻发布会，请省质监局新闻发言人、总工程师牛子仲，省质监局质量管理处处长李鹏出席，通报《2017年陕西品牌价值评价结果》并回答记者提问。

编辑： 刘振华

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