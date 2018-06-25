在该起案件中，民警现场查获冰毒20公斤，数量巨大。

西部网讯（记者 李媛）今天（6月25日）上午，西安市中级人民法院对三起贩卖、运输毒品案进行集中宣判，在其中一起案件中，民警现场查获冰毒20公斤，数量巨大，法庭当庭宣判两名被告被判处死刑。

2016年3月份以来，李军良多次从吴荣军处以每克33元至35元不等的价格购买毒品冰毒，并运输至西安。除自己吸食外，李军良还将毒品以每克110元至130元不等的价格贩卖给被告人吴晓卫、惠北印和吸毒人员。

吴晓卫除自己吸食外，还将所购毒品以每克150元至170元不等的价格贩卖给吸毒人员，牟取非法利益。作为李军良的同居女友，杨淑会明知李军良贩卖毒品而为其提供收取毒资的银行卡，筹措毒资，并帮助李军良为他人运送毒品。

法院查明，2016年7月份，李军良联系吴荣军再次购买毒品冰毒，后李军良驾车前往广东。7月4日，李军良从吴荣军处以每克33元的价格购买到42.989万元的毒品冰毒，并运输至陕西省周至县向吴晓卫等人出售。吴晓卫多次通过支付宝及其持有的以他人名义开户的银行卡向杨淑会所持有的银行卡中汇入毒资。2016年4月份至案发，吴晓卫共计向李军良汇出47.09万元购买毒品。

10月4日，李军良以50.55万元的价格从吴荣军处购买冰毒20公斤，后李军良将所购买毒品用20个白色塑料袋包装，藏匿于其所驾驶车辆的后备箱及备胎处。10月5日，李军良携带所购买毒品驾车返回周至县。次日17时许，公安人员在周至县马召镇转盘西边抓获李军良和前来迎接的杨淑会，当场从李军良所驾驶的白色轿车后备箱中查获白色晶体状物16包，净重15896.65克。

当日18时许，公安人员又在该轿车后备箱内备胎处查获白色晶体状物4包，净重3972.67克。经鉴定，从上述20包白色晶体状物中均检出甲基苯丙胺。后根据二人交代，公安人员在二人居住的周至县住房门口配电箱中查获毒品1包，净重730.72克。

法庭认为，吴荣军、李军良贩卖、运输毒品数量巨大，仅查获的毒品数量就达20公斤，吴荣军还系毒品再犯、累犯，依法应从重处罚。李军良罪行极其严重，且系共同犯罪中的主犯，不足以从轻处罚。吴晓卫贩卖毒品数量大，且拒不供认罪行，依法应予惩处。

最终，吴荣军犯贩卖毒品罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；李军良犯贩卖、运输毒品罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；吴晓卫犯贩卖毒品罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；杨淑会犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年；惠北印犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九年。