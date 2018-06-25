6月21日、22日，22条网友留言有回复。

西部网讯 915路公交车拒载短程乘客、蓝田县张岭村五组道路未硬化、临潼区斜口街办窑村二组村道未硬化……6月21日、22日, 西安市交通运输局、蓝田县政府办公室、临潼区政府办公室等19个党政相关单位回复了22条西部网网友留言。

915路公交车拒载短程乘客

驾驶员售票员待岗一周

2018年6月4日，网友“岳同学”反映称，6月1日19点左右在临潼区乘坐915路公交车去科技大学站。售票员得知我要到科大站后，途中有两次想把我赶下车。我想问，途中有站点，不到终点就不能上车吗？距离短，就可以“拒载”吗？

西安市交通运输局回复：经调查，该网友反映情况属实。对此，恒丰公司对当事司乘人员进行批评教育，分别给予驾驶员和售票员待岗学习一周、200元罚款的处理。

同时，公司引以为戒，组织全体司乘人员认真开展法律法规、交通安全、职业道德及业务知识的培训学习，进一步提高司乘人员综合素质，增强服务意识，杜绝此类行为再次发生。

蓝田县张岭村五组道路未硬化

争取早日硬化道路

2018年6月15日，网友“红日影视”反映，我是蓝田县厚镇乡张岭村党岭组的村民，我们村共有四条道路，五六年前村路硬化只修了两条，另外两条至今迟迟未修，给村民出行带来极大不便，希望政府出面解决。谢谢！

蓝田县政府办公室回复：经调查，群众反映的道路问题，属厚镇张岭村五组村内道路，该组内道路于2013年实施硬化，由于当时审批硬化道路公里数有限，以致该组内道路未全部完成硬化。

目前，群众所反映的两条未硬化的道路已经纳入该村三年建设规划中，村组正在积极联系相关部门争取早日硬化全部道路，方便群众出行。

临潼区斜口街办窑村二组村道未硬化

道路硬化正在施工中

2018年5月25日，网友“骊山娇子”反映，临潼区斜口街办窑村共有五条村道，现四条道路已经硬化，唯独二组的村道没有硬化，恳请领导重视，帮忙解决二组未硬化的道路！

临潼区政府办公室回复：经查，网友放映路段为该村组南北生产路，并非村道，长约1000米。针对该问题，村委会以积极筹划建设，6月初已规划放线，路基已铺开，目前，正在施工中。

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6月21日有回复：雁塔区等单位答复8条网友留言

6月22日有回复：陕西省人社厅等单位答复14条留言

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编辑： 辛超