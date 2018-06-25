共同珍惜土地资源 陕西国土资源厅启动主题宣传活动

“珍惜土地资源、建设美丽家园”的土地日主题宣传活动现场。

市民在现场咨询有关土地问题。

西部网讯（记者 李媛）“我国土地资源的基本国情是什么？”“如何坚守耕地红线？”“基本农田保护措施是什么？”今天（6月25日）上午，省国土资源厅联合西安市国土资源局在新城广场开展了“珍惜土地资源、建设美丽家园”的土地日主题宣传活动。活动现场，省市区各级国土部门工作人员通过展示业务内容、发放宣传资料、接受群众咨询等方式，集中宣传近年来我省国土资源各项工作，吸引了广大群众积极参与和现场互动。从今天开始，省内各地陆续务实开展土地日宣传活动。

今年我省的“土地日”主题宣传活动按照高质量发展总体要求，严格遵守八项规定、认真落实节俭要求，宣传活动注重“向深、向实、向众”，创新宣传内容方式、注重宣传实际效果，着力打造“守土有责、管土负责、用土尽责”的国土资源新形象。

据了解，近期通过钟鼓楼广场、新城广场、西稍门开元广场、市政府大院户外大屏和电视媒体播放国土资源公益广告等，集中展示国土资源“创业实干、创新开拓、创造一流”，服务发展“三个经济”的新时代风貌；26日还将邀请驻地附近群众和高校毕业生参加“省厅邀您来观摩”参观座谈活动，听取群众对国土部门“保发展、保资源、保生态、保民生”工作的意见和建议，增强政府部门和普通群众之间的互动交流。

此次在全省范围内以“珍惜土地资源、建设美丽家园”为主题开展的第28个全国土地日主题宣传活动，对于增强全社会关注土地资源、严格保护耕地、节约集约用地、建设生态文明的自觉性，进一步激励社会公众以实际行动珍惜土地资源，共同守护和建设美丽家园，为陕西国土资源事业高质量发展献计献策献力意义重大。

编辑： 李媛