共同珍惜土地资源 陕西国土资源厅启动主题宣传活动

“珍惜土地资源、建设美丽家园”的土地日主题宣传活动现场。
市民在现场咨询有关土地问题。
西部网讯（记者 李媛）“我国土地资源的基本国情是什么？”“如何坚守耕地红线？”“基本农田保护措施是什么？”今天（6月25日）上午，省国土资源厅联合西安市国土资源局在新城广场开展了“珍惜土地资源、建设美丽家园”的土地日主题宣传活动。活动现场，省市区各级国土部门工作人员通过展示业务内容、发放宣传资料、接受群众咨询等方式，集中宣传近年来我省国土资源各项工作，吸引了广大群众积极参与和现场互动。从今天开始，省内各地陆续务实开展土地日宣传活动。
今年我省的“土地日”主题宣传活动按照高质量发展总体要求，严格遵守八项规定、认真落实节俭要求，宣传活动注重“向深、向实、向众”，创新宣传内容方式、注重宣传实际效果，着力打造“守土有责、管土负责、用土尽责”的国土资源新形象。
据了解，近期通过钟鼓楼广场、新城广场、西稍门开元广场、市政府大院户外大屏和电视媒体播放国土资源公益广告等，集中展示国土资源“创业实干、创新开拓、创造一流”，服务发展“三个经济”的新时代风貌；26日还将邀请驻地附近群众和高校毕业生参加“省厅邀您来观摩”参观座谈活动，听取群众对国土部门“保发展、保资源、保生态、保民生”工作的意见和建议，增强政府部门和普通群众之间的互动交流。
此次在全省范围内以“珍惜土地资源、建设美丽家园”为主题开展的第28个全国土地日主题宣传活动，对于增强全社会关注土地资源、严格保护耕地、节约集约用地、建设生态文明的自觉性，进一步激励社会公众以实际行动珍惜土地资源，共同守护和建设美丽家园，为陕西国土资源事业高质量发展献计献策献力意义重大。
编辑： 李媛
娱乐即将于6月29日上映的《金蝉脱壳2》是黄晓明与他的偶像史泰龙的首度合作，也是他的第一部真正意义上的好莱坞大片。06-25
娱乐黄渤是为了参加北京电影学院举办的嘉宾分享活动——表演艺术大讲堂，来参加的同学主要以北京电影学院即将面临毕业的表演系学生。06-25
娱乐无独有偶，去年与《养家之人》在各大动画片奖项中“狭路相逢”的《寻梦环游记》同样让观众看到了别具一格的风土人情。06-25
娱乐令无数粉丝翘首以待的《THE FIRST》Ⅰ，包括主打歌《Wait A Minute》和特别献给粉丝的感谢之曲《For You》两首歌曲。06-22
娱乐照片中谢霆锋手拿一大杯奶茶要递给周杰伦，周杰伦似挥手拒绝奶茶，三人同框十分和谐。06-22
娱乐照片中，岳云鹏双手插在裤兜，李荣浩一手搭在他肩膀上，最抢镜的还是两人的小眼睛，看着喜感。06-21
娱乐“温碧霞海潮演唱会2018”在旺角麦花臣场馆举行，她坦言《海潮》是她人生中最重要的作品，所以她也这个名字命名她人生第一个演唱会。06-21
娱乐楼彦昕介绍，影像周期间，评委会将从这近５０部影片中评选出最佳作品奖等五个奖项，派拉蒙影业未来学家泰德·席洛维茨将担任评委会主席。06-21
娱乐值得一提的是，某品牌更为井柏然量身定制特别短片，特邀韩寒担任监制，电影质感一览无余。据悉，井柏然还将继续受品牌邀约出席巴黎时装周。06-20
娱乐除此之外，现场还曝光了《大泼猴》、《武动乾坤》、《天坑鹰猎》、《霍去病》、《萌妃嫁到》等剧的混剪片花，即使时间较短，也足够吸睛。06-20
娱乐在登台领奖时，被主持人朱丹夸赞“安静”的他在面部毫无表情的同时伸出手指比“V”，不经意的反差萌相当可爱。06-20
娱乐但剧中男、女主角都只是被动卷入历史风云的小人物。当下爱情剧太多了，都市剧必须有所突破，而撩动现在观众的心也应该不止有爱情。06-20