陕西作家尹武平荣获“冰心散文奖”

第八届“冰心散文奖”获得者尹武平将军。

西部网讯 6月23日，第八届冰心散文奖揭晓并在四川眉山市举行颁奖典礼，陕西作家尹武平凭借《白蒸馍》一文获得“散文优秀奖”。

《白蒸馍》一文讲述了尹武平年少时，因为生活条件落后，只在逢年过节期间才能尝到白蒸馍的故事，以及尹武平入伍后，在部队伙食得到改善后依然对白蒸馍情有独钟的历程，展现了真挚的亲情，以及时代的进步、社会的发展。

作者尹武平是陕西富平人，现为中国散文学会会员、陕西省作家协会会员。退休后，尹武平笔耕不辍，凭借自己丰富的军旅经历和对人生的深刻感悟，写出了许多境界高远、语言平实、富有哲理、引人入胜的好散文，作品深受军内外广大读者喜爱。

此前，尹武平2015年获得“中国散文排行榜”第13名，2016年获得“中国散文‘精锐奖’”，2017年获得由《海外文摘》《散文选刊·下半月》杂志社等单位评选的“十佳散文奖”。

尹武平的70余篇散文先后在军内外媒体发表。他撰写的《人生记忆》散文集已被中国国家图书馆、中共中央党校、中国人民解放军国防大学、北京大学、清华大学、鲁迅文学院等60余家全国重点大学图书馆收藏。

据了解，冰心散文奖是我国权威文学大奖中以散文为评选对象的奖项，也是目前中国散文单项评奖的最高奖。冰心散文奖的获奖者更多的是那些在文坛崭露头角、具有一定发展前途的青年作家，迄今为止已有铁凝、贾平凹、肖复兴、赵丽宏、迟子建、穆涛等400多位作家获得此殊荣。

编辑： 刘望