国际禁毒日系列报道（八）：强戒所民警告诉你吸毒为什么会上瘾？

开栏语：我国现行《禁毒法》规定，对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。在第三十一个国际禁毒日来临之际，毒品的危害和戒毒的宣传再次被人们关注，尽管毒品的类型和戒毒的人数有了新的变化。然而，高墙下，陌生的面孔总是重复着一个个支离破碎的人生。
入所教育、身体戒毒、安全生产……戒毒人员在强戒所真实生活如何？在今年的6.26国际禁毒日来临之际，西部网、陕西头条推出《毒品侵害的人生 记录救赎与重生》系列报道，记者深入陕西省女强制隔离戒毒所、陕西省长安强制隔离戒毒所，与戒毒人员面对面，倾听他们的戒毒故事，讲述涅槃重生。
“现在社会上大多数对于禁毒的宣传，都局限在告知大家吸毒违法、有害，会成瘾，那么毒品为什么会让人成瘾，毒品对人体会产生哪些具体危害，却鲜有人知。”6月21日上午，陕西省长安强制隔离戒毒所教育科主任科员涂鹏泉面对西部网、陕西头条记者采访时表示，应该进一步的扩大市民对于吸毒的知识普及，让更多未接触过毒品的人不要再碰。
毒品产生的类多巴胺让人愉悦
涂鹏泉以海洛因为例，人们吸食海洛因后，身体会产生一种叫类多巴胺的物质，这个物质会被身体误以为是多巴胺，进而产生跟多巴胺一样的感受。“正常人一生中产生的多巴胺是非常少的，只有四五个，只有在特殊时刻，比如金榜题名、结婚等人生重要阶段才会分泌一次多巴胺，但吸食完海洛因单次就能让类多巴胺的分泌达到二百个左右。”涂鹏泉说，这种愉悦感的刺激会让人身体记住这一刻，不自觉的想要再吸食。
这种愉悦感是日常生活社交无法超越的，它会深深地印在脑海中。“人是趋利避害的，身体会不自觉的选择毒品。” 涂鹏泉说，吸毒的人在安排一些事情的时候，他就会首选毒品，其次才是其他事物，因为毒品带给他的愉悦感要远远大于其他。“这就是为什么吸毒人员为什么变得没有责任心，不守时，爱撒谎的原因，因为他们总要放下手上的事情，先找到毒品。”
年轻人偏爱新型毒品
而在我国，毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。从毒品的来源看，可分为天然毒品、半合成毒品和合成毒品三大类。天然毒品是直接从毒品原植物中提取的毒品，如鸦片。半合成毒品是由天然毒品与化学物质合成而得，如海洛因。合成毒品是完全用有机合成的方法制造，如冰毒。
从毒品流行的时间顺序看，可分为传统毒品和新型毒品。传统毒品一般指鸦片、海洛因等阿片类流行较早的毒品。新型毒品是相对传统毒品而言，主要指冰毒、摇头丸等人工化学合成的致幻剂、兴奋剂类毒品。滥用毒品种类主要包括海洛因等阿片类毒品和冰毒（甲基苯丙胺）、麻古（冰毒片剂）、K粉（氯胺酮）等合成类毒品。
“现在的年轻人喜欢冰毒，在这里的戒毒人员很多从年龄和吸毒时间上能判断出他吸食的是哪种毒品。”涂鹏泉告诉记者，现在的年轻人往往有好奇的心理，从而吸上了第一口。
吸毒生理变化：从寻找愉悦到缓解痛苦
涂鹏泉学过临床，后又学习了心理学，在强戒所，他非常关注戒毒人员的心理问题，常常给他们上课。在涂鹏泉看来，吸毒的整个生理变化无非是从寻找愉悦感到缓解痛苦的一个过程。
“初期，吸食毒品会让人获得愉悦感，逐渐适应有毒，成瘾，然后过渡到享受愉悦感觉的阶段。但到了后期，人的身体会很难受，只有毒品才能缓解这种难受，而且在整个过程中，吸食毒品的量在不断加大，周围的事物不再引起吸毒者的兴趣。”涂鹏泉告诉记者，吸毒者往往在后期会感觉非常孤独，需要毒品再次带来愉悦感。
所以，对于初期进入强戒所的戒毒人员，在离开毒品的刺激下，会产生一系列的问心理问题。新入强戒所的戒毒人员面临一个适应问题，在涂鹏泉看来，这是一个“应激事件”，戒毒人员的脑海要思考一系列即将面对的问题，要引发“心理冲突”。
在入所之后，强戒所会安排入所教育，对戒毒人员进行系统的心理健康情况评估，筛查出异常人群重点进行关切，及时地一对一地解决其心理问题。
降低复吸率需要全社会努力
除了在强戒所的戒毒以外，回归社会后的戒毒人员如何降低复吸率，也是从事戒毒工作的涂鹏泉考虑的一个问题。“在全面降低复吸率，需要戒毒场所教育戒治，社会相关部门做好延伸帮扶，同时，家人也要给予戒毒人员更多的关爱。”涂鹏泉认为，来自以家和单位为主体的社会系统支持非常重要，需要为这些戒毒人员提供力所能及的帮助。
同时，要加强禁毒宣传，减少误入毒友圈，职能部门也要加强监督，帮助他们保持良好的生活状态，认识毒品，戒除毒瘾，保持良好的生活习惯。
【系列报道】
编辑： 李媛
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