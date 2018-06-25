国际禁毒日系列报道（七）：与戒毒人员“斗智斗勇”的医生

开栏语：我国现行《禁毒法》规定，对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。在第三十一个国际禁毒日来临之际，毒品的危害和戒毒的宣传再次被人们关注，尽管毒品的类型和戒毒的人数有了新的变化。然而，高墙下，陌生的面孔总是重复着一个个支离破碎的人生。

入所教育、身体戒毒、安全生产……戒毒人员在强戒所真实生活如何？在今年的6.26国际禁毒日来临之际，西部网、陕西头条推出《毒品侵害的人生 记录救赎与重生》系列报道，记者深入陕西省女强制隔离戒毒所、陕西省长安强制隔离戒毒所，与戒毒人员面对面，倾听他们的戒毒故事，讲述涅槃重生。

2006年，从陕西省中医学院毕业的薛涛在西安的一家医院上班，成为一名专职医生。2014年陕西省戒毒系统招聘医生，已经工作很多年的薛涛还是报名了。“从小就想当一名警察，一直都没放弃，我想抓住这次机会。”2015年，薛涛成为陕西省长安强制隔离戒毒所医务室的一名戒毒医生。

会“撒谎”的病人

在此之前，薛涛从未接触过一位吸毒人员，上班之后，他的所有工作都是围绕戒毒人员展开。“以前也是在文学作品和电视上看到毒品的信息，知道一些毒品对人体的危害，但真正深入的了解还是来到所里工作以后。”

“我们在医院工作，病人来治病基本上都是会在有疾病的时候来看医生，而在这里，需要甄别。”原来，为了逃避惩罚，有个别戒毒人员假装患病。

有一次，一个戒毒人员忽然呼吸急促，薛涛经过仔细检查，发现身体情况一切正常，在跟他沟通交流过程中发现问题。这种时候，薛涛会选择跟戒毒人员讲清楚检查结果，同时告知会让他继续观察。“最早处理这种事情的时候没有经验，心理一阵紧张就怕耽搁了病情，后来也学会了一套应对办法，其实最重要的是真诚地对待戒毒人员，给他们多一些人文关怀。”

在强戒所，戒毒人员的常见病非常多，心脑血管疾病占到10%左右，有高血压、冠心病、外伤以及传染病。“因为他们会针管注射，有时候不卫生就会导致感染乙肝、丙肝、结核病。”在给戒毒人员治疗的过程中，薛涛会特别注意安全，戴上防范装备，平时也每天用紫外线对医务室消毒。

希望病人能早日回归社会

日常工作中，薛涛需要24小时值班，定时的为特殊病情的戒毒人员检查身体，量血压，测心率，密切观察身体变化。紧急情况下，手里的呼叫机一响，他就要第一时间到队里处置，不能有半点耽误。

一次夜班中，呼叫机一阵急促的声音。一位吸毒五六年的戒毒人员癫痫发作，在休息时候被室友发现四肢抖动的厉害，当他赶到的时候，这位戒毒人员已经全身肌肉紧张，对口鼻简单处理后，薛涛将其带到医务室治疗。

“这种病人就要第一时间赶到，防止他咬舌头，然后要进行监护，重点关注，不能一丝大意。”对薛涛来讲，掌握戒毒人员的吸毒情况和身体情况是第一要务，只有在了解他们的全部情况后才能有针对性的治疗。

“很多时候，薛涛需要看着他们当面把药吃下去，还要检查是否吞咽。”薛涛目前很喜欢自己的工作，他希望通过自己的努力，让更多被毒品侵害的人恢复健康，戒掉毒瘾。“不管他们是否感谢，至少在我看来这是一件非常有意义的事情，不管是对戒毒人员个人，还是他的家庭，还是整个社会都有很大的意义。”薛涛说。

【系列报道】

国际禁毒日系列报道（六）：强戒所里的特殊婚礼

国际禁毒日系列报道（五）：商海老总吸毒十年从阳光走向幻灭

国际禁毒日系列报道（四）：毒品无法拯救孤独人生

国际禁毒日系列报道（三）：年轻妈妈被白色粉末吞噬的悔恨人生

国际禁毒日系列报道（二）：18岁少女的人生拐点

国际禁毒日系列报道（一）：吸毒女教师的自我救赎

编辑： 李媛