居民楼底层违法施工难叫停 协调会后业主要求立即停工

6月22日，西安市建委、规划局、房管局、产权方代表（业主代表）、施工单位代表等多方召开了现场协调会。
西部网讯（见习记者 朱童戈）日前，西部网记者报道了《居民楼底层私凿承重梁 违法施工两个月无法叫停》的情况，引起了相关部门的高度关注。为解决业主反映的问题，6月22日上午10点，西安市建委、规划局、房管局、产权方代表（业主代表）、施工单位代表等召开现场协调会，会议持续了3个小时。
协调会由西安市建委装饰装修办负责召集，讨论的议题包括了施工手续的办理情况说明、设计是否按图作业、违法施工造成的破坏是否对楼体造成损害等方面。
在会议现场，西筑厂社区三号楼业主提出，要求立即停止施工，在相关部门鉴定房屋质量合格后，再解决“许可证”的问题。但天兴国际方面则表示，装修是按照设计图施工监理的，施工图纸出自有资质单位，施工过程中并没有破坏房屋的承重结构。虽然是在没有取得施工许可证的情况下进行施工，但责任不在自己，是产权人没有按租赁合同办事。
据了解，之前，西筑厂（产权所有人）和天兴国际（承租户）签订了为期25年的租赁合同，原合同基本内容为“由天兴国际代建三号楼，1-4层由代建方无偿使用25年。”但是关于承租户是否拥有房屋装修权这一问题，合同里并未提及。而据西安市建委参会代表介绍，建设部有一个“先施工，后补办许可证”的规定，但前提是要取得对方谅解。
在听取各方意见后，会议决定，房屋鉴定部门将对天兴国际的装修行为是否对房屋主体结构造成损害的官方鉴定，在此期间施工许可认证暂时不予发放。
编辑： 朱童戈
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