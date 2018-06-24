港澳百团万人游陕西活动启动 陕西迎来400余香港游客

推介会后，400余位香港游客赴永宁门观看仿古入城仪式。

推介会后，400余位香港游客赴永宁门观看仿古入城仪式。

西部网讯（记者 李媛） 6月23日，由陕西省旅游发展委主办的港澳旅行商“百团万人游陕西”活动在西安启动，并于当天下午举办了“文化陕西”推介会，400余位香港游客参加了推介会。

为了让港澳市场更加了解我省的优质旅游资源，去年省旅游发展委在港澳推出“百团万人游陕西”活动。今年4月初，又组织港澳同胞赴陕参加“戊戌（2018）年清明公祭轩辕黄帝旅游宣传活动”，寻根祭祖游延安、行走黄河旅游带；4月底省旅游发展委再赴香港开展“百团万人游陕西”活动，在香港街区现场表演歌舞、剪纸及兵马俑快闪等活动，吸引大量市民关注。2017年，陕西接待香港同胞43.86万人次，同比增长10.8%；接待澳门同胞26.02万人次，同比增长7.18%。

省旅游发展委主任高中印在致辞中介绍，陕西是中华民族和华夏文化的重要发祥地，有蓝田猿人、半坡遗址、轩辕黄帝陵等远古历史，有周秦汉唐等10多个政权上千年的建都史，有中国共产党领导的以延安为中心的伟大革命史，黄帝陵、兵马俑、延安宝塔、秦岭、华山等众多中华文明、中国革命、中华地理的精神标识和自然标识在这里，文化陕西积淀深厚，旅游产品丰富独特。 推介会上，省旅游发展委与香港永安旅游总社签订合作协议，就在香港市场大力宣传推广陕西旅游,推出陕西旅游新产品和精品旅游路线等达成深入合作。

推介会后，400余位香港游客赴永宁门观看仿古入城仪式。《梦长安—大唐迎宾盛礼》是以盛唐礼仪文化为主题的迎接贵宾的最高礼仪，融合了十三朝古都的历史与丝绸之路沿线的人文风情，营造出天下长安的雄浑壮阔，让港澳游客感受到西安作为世界千年古都、东方永恒之城的气概，是体验西安历史与大唐文化的窗口项目，被称为“天下第一礼”。

此次“百团万人游陕西”活动为期5天，香港游客随后将陆续赴大明宫、汉城湖、兵马俑、华山等景区景点地参观游览。

编辑： 李媛