京东物流携手西安卫计委推出便民服务 计生用品可在线领取

京东物流与西安市卫计委战略合作，市民可免费领取计生用品。
领券后可实现免费购买。
西部网讯（记者 孙鹏）今天（6月24日）上午，京东物流与西安市卫计委战略合作，今后消费者只需点开“京东到家”搜索店铺名“西安市免费计生药品发放”后下单，在支付每单8元上门服务费后，便可领取计生药品，并享受送货上门。
全程线上操作足不出户 211时效配送还保护隐私
记者了解到，西安市是国家首批计划生育药具自助服务发放机试点城市，市民可以通过二代身份证免费领取计生药具。通常计生药具免费发放点都设立在公立医院的门诊大厅、候诊大厅、市内社区等区域，而此次与京东的合作将有效扩大该福利领取范围，方便更多人享受。
西安市卫计委副主任薛林莉表示，此次京东与西安市卫计委利用各自领域的优势和资源，全面搭建计生药具的在线免费领取平台，市民线上下单，享受线下物流211时效配送，将国家福利方便快捷地送至市民手中，感受更多温暖。
据介绍，在体验京东快捷物流服务的同时，在保护隐私方面，京东均会采取相应包装，避免给客户造成困扰。
让更多人享免费福利 覆盖面逐步扩大至西北
京东西北分公司副总经理、市场部负责人常晖表示，除了此次和西安市卫计委合作之外，京东物流一直是对全社会开放，并可以针对行业特性和企业特点，为客户提供涵盖仓、运、配、客、售全链条的定制化服务。
“京东物流覆盖全国1300个行政区县，基本能覆盖到镇、村一级，首创的211服务时效提高了电商用户体验。”常晖说道。
记者从签约仪式上了解到，下一步京东还会在此次与西安市卫计委合作基础上，寻求在西北其他城市的合作，例如甘肃、青海、宁夏、新疆，以及陕西的二级地市，让更多家庭享受免费福利送到家服务。
消费者操作流程：
1. 在“京东到家“平台搜索并进入店铺：西安市免费计生药具发放。
2. 免费领取优惠券并选择等额计生药具加入购物车。
3. 填写身份证号、收货地址等订单信息。
4. 提交订单并在线支付上门服务费。
编辑： 张娟
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