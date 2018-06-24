1555所高校计划在陕招生234366人 7月5日开始录取

西部网讯（记者 彭芬） 2018年全国1555所高校在陕安排计划234366名，较上年增加2538名。
本科一批计划招生46496名
提前批次计划招生19853名，其中文史类计划数1181名，理工类4019名，艺术文计划数10806名，艺术理计划数2157名，体育类计划数1690名。
贫困地区专项计划招生5932名，其中文史类计划数778名，理工类计划5154名。
本科一批计划招生46496名，其中文史类计划7857名，理工类计划38639名。
本科二批计划招生46445名，其中文史类计划13824名，理工类计划32621名。
本科三批计划招生32411名，其中文史类计划13939名，理工类计划18472名。
高职专科计划招生79803名，其中文史类计划30538名，理工类计划49265名。
高职教育（三校生）单独招生本科计划2030名，专科计划1396名。
7月5日开始录取
据悉，录取工作将于7月5日正式开始，预计需要40天左右时间。
提前批次文史、理工类本科录取将于7月5日至10日进行；提前批专科录取将于7月11日—12日进行。
体育、艺术类本科录取将于7月5日开始，12日前后结束，专科录取将于7月13日—29日进行。
单设本科批次录取将于7月14日结束。
本科一批录取时间为7月15日至21日，高职教育（三校生）单独招生与本科一批同时进行。本科二批录取时间为7月22日至29日。本科三批录取时间为8月2日至7日。高职（专科）录取时间为8月8日至15日。
如某一批次录取因特殊原因延期，此后批次录取时间顺延。录取时间如果有变化，省招办将及时通过信息发布平台予以公告。
编辑： 张娟
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