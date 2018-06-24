专家指导高考志愿填报|利用位次换算出适合填报的学校和专业

高考志愿填报专家、《求学》《招生考试通讯》等全国十多本志愿填报咨询杂志专栏作者 薛梅
志愿填报对每位来讲是最具个性化的。高考成绩公布后，考生可以根据位次换算出相当于往年的分数，再依据这一分数确定报考院校。假如你的位次相当于2017年570分。如果院校优先是考生的报考目标，就去找2017年录取最低分是570分的院校。该院校就是填报在A志愿的院校。
如果是专业优先的报考目标，就去找想报考的专业录取平均分是570分的专业。这个专业和院校就是填报在A志愿的院校，专业就是填报在专业1的专业。
如果考生是专业和院校二者兼顾的报考愿望，那么就去找院校2017年平均分是570分的院校。该院校就是填报在A志愿的院校，专业栏中可以填报院校的录取分数中等专业。
也就是说考生不同的报考目标，确定A志愿的思路完全不同的。
在位次换算分数时，还要考虑到所报考院校当年招生计划增减的情况，计划增加，该校录取分数会下降；计划减少，录取分数会提高。其次，还要关注比可以报考院知名度大或录取分数高的院校计划数的增减情况，这部分院校计划增加，考生可以报考的院校录取分数会降低；反之，则会升高。
编辑： 钟莹
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