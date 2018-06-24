名师指导高考志愿填报|先选城市再看学校后定专业

中学一级教师、曲江第一中学高三年级组组长 董锋

高考才刚结束，我们的很多家长和同学又开始对高考志愿的填报犯起了难。俗话说 “七分考，三分报”，高考志愿的填报对于我们每一个高三学生和家庭来说显得至关重要。那么什么是志愿填报三要素呢？其实比较普遍的一种说法就是城市、学校、专业。今天我就按照志愿填报的三要素原则，分三步走的方法给大家做一些汇报：

第一步：先选城市

为什么要优先选择城市呢？其实除了名校，选地域要比选学校更重要，一定要优先选择中国经济发达的省会城市和国家中心城市，其中北上广深应该列属第一梯队，杭州、南京、武汉、成都、西安和哈尔滨列数第二梯队。因为很多的国际国内知名企业校招只会去这几个城市，为自己将来谋划，一般经济体量越大的城市，企业也就越集中，信息也流通的快，能提供的工作机会也就越多。

第二步：再选学校

（1） 按照等效分数原则对比

什么是 "等效分数"呢？等效分数就是按照今年你高考成绩的位次对比往年相同位次的分数，也就是自己的分数在往年相当于多少分。然后对比感兴趣学校近三年的录取情况。其中关注两个分差，就是高校往年录取分数线省批次控制线之间的分差和考生本人高考成绩与省批次控制线之间的分差，可以很好的估测2018年高校录取线了。

（2） 填好院校梯度志愿

在平行志愿模式下，填写好院校梯度志愿即能很好的回避风险，又使考生的分数利益最大化。细分下来主要分为三类：冲高、目标、保底。

所谓冲高就是在等效分数基础上再加0-15分左右作为你的冲高志愿，但也要明确这样一旦被录取极有可能被专业调剂，所以要慎重选择是否服从专业调剂。

其次目标就是在现有等效分数基础上再减去0-10分选择你的目标志愿，这个被录取的可能性比较大，所以要认真仔细分析专业发展情况，确保不出现高分低就的现象。

最后是保底，就是在自己等效分数基础上下移10到20分左右作为你的保底志愿。但需要注意这样几个问题，首先是不拿新招生院校保底，这类院校通常是中外合作居多，大家的认可度不一样，新院校未知因素太多。其次是不拿招生计划少的院校保底，某院校只招2人，万一其他人也拿来保底，很有可能导致自己滑档。最后是不拿往年录取波动大的院校保底，万一自己正好遇到录取大年，可能导致保底院校失效。

（3） 查看感兴趣院校的招生章程

招生章程不是招生简章，家长到各学校官网查看招生章程，认真了解高校全称、校址(分校、校区)、层次(本科、高职或专科)、办学类型(如普通或成人高校、公办或民办高校或独立学院、高等专科学校或高等职业技术学校等)、颁发学历证书的学校名称及证书种类等信息，除此之外还要认真阅读录取规则。如投档比例、退档情况、院校投档规则、专业录取规则、加分政策、单科成绩要求、身体受限、外语语种、某专业特殊条件等具体要求。

第三步：再选专业

（1）明确孩子的个体特质

孩子的兴趣，爱好，能力以及价值观是我们首先应该考虑的问题，在这个问题上一定要和学生做好交流，切莫不顾孩子意愿，只追逐热门专业，更不要家长强加自己的愿望，一定要帮助孩子找到最符合人生志趣，最符合人生定位的专业。

（2）帮助孩子了解目标专业

帮助孩子明确这个专业学什么？将来干什么？哪些高校都开设了这个专业？专业的排名情况，是否再本省区招生，以及孩子大学或研究生毕业之后，就业生存和职业发展所面对的社会需求等情况。根据数据分析，到2020年我国新一代信息技术产业、航空航天、先进轨道交通装备、电力装备、高档数控机床和机器人、新材料、大健康等将成为人才缺口最大的几个专业。

（3） 结合自己的家庭环境

家庭环境其实也是考生选择专业的重要参考，主要是考生父母的职业及专业背景、家庭经济支持、社会资源利用、父母对孩子的规划的考量。

总之志愿填报不是一个简单的事情，要综合各方面的权衡才能寻找到最佳的平衡点，我们的家长及考生一定要认识到，适合考生自己的选择才是最好的选择，选择比努力更重要，方向比速度更关键，愿我们的考生以高考志愿填报为契机，向内认识自己，对外认识社会，做好人生规划，定好方向，都有好的前程。

编辑： 钟莹