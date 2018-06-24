国际禁毒日系列报道（六）：强戒所里的特殊婚礼

开栏语：我国现行《禁毒法》规定，对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。在第三十一个国际禁毒日来临之际，毒品的危害和戒毒的宣传再次被人们关注，尽管毒品的类型和戒毒的人数有了新的变化。然而，高墙下，陌生的面孔总是重复着一个个支离破碎的人生。

入所教育、身体戒毒、安全生产……戒毒人员在强戒所真实生活如何？在今年的6.26国际禁毒日来临之际，西部网、陕西头条推出《毒品侵害的人生 记录救赎与重生》系列报道，记者深入陕西省女强制隔离戒毒所、陕西省长安强制隔离戒毒所，与戒毒人员面对面，倾听他们的戒毒故事，讲述涅槃重生。

今年4月16日，一场特殊的婚礼在长安强戒所举行。

戒毒人员小华（化名）在强戒所心理咨询室做沙盘测试。

6月21日，西部网、陕西头条记者在陕西省长安强制隔离戒毒所采访时，对面的戒毒人员小华（化名）刚刚新婚不久。提起妻子，他羞涩地笑起来。

今年4月16日，一场特殊的婚礼在长安强戒所举行。婚礼的男主角是正在强制戒毒的小华，面对女友义无反顾的举动，他热泪盈眶，单膝跪地为女友戴上戒指。“嫁给我吧，亲爱的！这里是让我重获新生的地方，我希望这里能见证我们忠贞不渝的爱情。”

强戒所里第一次见面 她提出结婚

小华今年35岁，是西安市一家国企的员工。2017年12月15日，小华因为吸食冰毒被公安机关抓获，之后转到强戒所强制戒毒。

此前，与其相恋一年的女友并不知道他吸毒的事实。在强戒所后，小华对未来很迷茫，他不知道女友会不会离开他。让小华意外的是，第一次亲情探视，女友便提出要跟他结婚。“之前我们也已经见过双方父母，打算结婚，但因为房子的事情没处理完，这事就一直拖着。在小华看来，进了强戒所，女友肯定不会同意再跟他结婚了。

“很惊讶，也很感激，内心深处非常感谢她对我的付出，一个女孩能做这么大的牺牲，我除了在这里好好戒毒，不敢奢求更多了。”小华说，女友希望她的举动能帮助小华好好戒除毒瘾，同时还告诉他自己在家照顾好父母，等小华回家。

在小华被强制隔离戒毒后，他的女友独自承担着一切，赡养父母，维持生计，在绝望中也一度想要放弃这段感情。在了解到了强戒所里科学的教育矫治方法和小华较好的戒治情况后，她还是决定与恋人结为合法夫妻，陪小华走过人生的阴霾。

自愿回到强戒所

长安强戒所党委了解情况后非常重视，由小华所在的大队及各职能科室，根据相关法律法规，配合戒毒人员家属，最终促成了这特殊而又温馨的所内婚礼。

经过严格审核，长安强戒所依法给予小华两天奖励性回家探视的机会。讲起结婚回家的事情，小华总是露出笑容。“结婚已经是我难以想象的事情了，后来所里还给我了两天假，太意外，太开心了。”小华说，探视假结束后，他很自觉地回到强戒所。

“上一次是被公安机关抓获，被动来戒毒的，这一次不一样，我是自己有特别强烈的戒毒意愿，自愿来戒毒的，希望在这里能把我身上的坏毛病都改了。”小华说，回家就想陪在父母和新婚妻子身边。自己曾经犯下的错误会慢慢弥补，一定要早日戒除毒瘾，对家庭负起责任。

毒品让他变得偏执难交流

吸毒之前，小华在国企上班，所负责的工作量不大，业余时间很多。“那会休息的时候多，也没有其他事情，就跟朋友出去喝酒吃饭什么的。”在朋友的介绍下，小华第一次尝试了冰毒，从而染上毒瘾，断断续续吸了一年多。

在此之前，他也多次反省自己，在网上查阅毒品资料了解毒品危害，但吸食冰毒后的刺激又让他无法自控。“吸毒后，我整个人也有了很多变化，变得很偏执，经常听不进去别人的任何建议，也为此跟女友吵架，现在回想是毒品在身体的作用。”

“这次来就是带着全家人，带着新婚妻子，还有我强烈的愿望来戒毒的，一定要摆脱毒瘾，早日回家。”小华说。

编辑： 李媛