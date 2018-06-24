2018陕西高考分数线公布 一本文科518分理科474分

西部网讯（记者 彭芬 贺桐） 今天（6月24日）中午11时50分，陕西省招办召开新闻发布会，发布了2018年全国普通高校招生陕西省各批次录取最低控制分数线。同时，省招办向考生公布了高考成绩，高考志愿填报将于今天中午12时启动。

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2018年陕西各批次录取最低控制分数线公布

美术类、播音编导类专业课统考本、专科分数线和省内院校其他艺术类专业课联考分数线已经公布，考生可登录“陕西招生考试信息网”查询。非美术、播音编导类的省外院校专业课分数线由各招生院校划定。

四种方式查询高考成绩

从6月24日起，考生可通过以下四种途径获取本人高考成绩：

一是手机短信通知。6月24日12：00起，省招办将通过“陕西考试招生”手机短信平台免费向全省考生发送高考成绩和位次信息。省招办短信服务号码为：10639000。

二是陕西省考试管理中心门户网站。6月24日12：00起，考生可凭本人准考证号、身份证号和登录密码登录电脑版“陕西省考试管理中心门户网站”查询本人高考成绩和位次信息。

三是陕西招生考试信息网查询。6月24日12：00起，考生可凭本人准考证号、身份证号和登录密码登录电脑版“陕西招生考试信息网”查询本人高考成绩和位次信息。

四是“陕西考试招生”微信订阅号查询。6月24日14：00起，考生进入“陕西考试招生”微信订阅号主菜单，点击“高考查询”，进入“高考成绩”栏目，可查询本人高考成绩和位次信息。

6月24日12时起填报志愿

西部网、陕西头条记者获悉，填报志愿分两个阶段进行。

提前批次、单设本科批次、本科一批、本科二批、职业教育（“三校生”）单独招生志愿在6月24日12：00至6月27日18：00填报。本科三批、高职（专科）志愿在本科二批录取结束后填报。

编辑： 彭芬