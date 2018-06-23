秦始皇祖母墓发现长臂猿遗骸 被命名为帝国君子长臂猿

出土自神禾原秦墓的“帝国君子长臂猿”骸骨。

西部网讯（记者 刘璞华）6月22日，美国《科学》杂志官网发布消息称，在中外学者的合作下，确认十余年前出土于西安长安区神禾原秦始皇祖母墓中的灵长类动物遗骸，属于一种现已灭绝的长臂猿。

在2004年—2008年的考古勘探中，陕西的考古工作者在墓葬中发现了大量的动物遗骸，其中，一具灵长类动物的遗骸引起了考古工作者的关注。

2012年，由英国伦敦动物学会、美国亚利桑那州立大学和陕西省考古研究院等机构组成的研究团队着手对该长臂猿遗骸进行研究。经过检测遗骸，并和现存的长臂猿种群进行比对，专家们最终确认这些遗骸属于一种已灭绝的长臂猿。

据陕西省考古研究院从事动物考古学研究的专家胡松梅介绍，在确认这只长臂猿属于新属新种后，研究人员根据晋代古籍《抱朴子》中“君子为猿鹤”的记载，并结合它出土自秦始皇祖母陵园的经历，将其命名为“帝国君子长臂猿”。

如今长臂猿在中国的生活空间已急剧萎缩，并且早已在包括陕西在内的秦岭淮河以北区域绝迹。“帝国君子长臂猿”能出现在战国时代的墓葬中，一方面说明北方当时的气候环境适宜它的生长，另一方面则说明人类活动已经开始影响到动物的生存，可能在千余年前就有动物灭绝在了中华文明发展的大潮中。

编辑： 孙鹏