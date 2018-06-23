创业再添新势力 西安“网红品牌孵化器”诞生

先世界XIAN WORLD美食文创孵化器启动仪式现场。

西部网讯（记者 李媛）今天（6月23日），创意新鲜·创业西安2018西安新餐饮新零售创新创业论坛，暨先世界XIAN WORLD美食文创孵化器启动仪式，在西安创业咖啡街区举办。

先世界XIAN WORLD是由百姓厨房和亚洲吃面公司联手打造的西安新一代城市生活方式品牌孵化器，正迎合2018年西安的创新创业大潮的再次掀起，为更多有志于投身新餐饮、新零售创业的年轻人提供更优质的平台。

此次论坛以全新的视角、独特的理念，围绕餐饮、零售和文化创意等主题，共同探讨年轻人在西安创业的新趋势。

在做文创17年路上，亚洲吃面公司董事长、知名创意人胡传建认为很多富有创意的事情，往往都是由最富创造力业余爱好者，而非专业者。亚洲吃面公司是他认为能够连接城市年轻人的创意与生意的载体，更懂年轻人是做出成果案例的关键所在。此次与百姓厨房合作先世界XIAN WORLD正是希望能发挥西安美食与文化的力量，创造更多可能性。

西安百姓厨房创始人王伟给现场的所有嘉宾分享了自己的创业故事，给年轻创业者带来了不少创业经验。 “先”对于百姓厨房来说，是敢为人先，百姓厨房坚持开放透明厨房的餐饮理念、以及坚持使用智能餐饮ERP系统完善了各方面餐饮运营。这些都为百姓厨房走出西安，走向世界提供了坚实宏厚的力量。接下来，百姓厨房将会把多年累积的力量注入先世界XIAN WORLD里面，并会在该项目里实现文化的创新。

先世界XIAN WORLD总经理杨炜炜炜表示，一个餐饮品牌需要做好，首先产品质量要有保证。他认为不少网红品牌的红火，离不开的是能把产品做好、有实力沉淀的企业，同时也需要懂得连接年轻人做创意营销的公司。

编辑： 孙鹏